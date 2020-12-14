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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лип, 2023 14:30
hume написав: flyman написав:
В ЄС є так звані "доходні дома", і купують там квартири не касири Лідла, але знімати кавалірку можуть.
Шваб: "у вас нічого не буде, і ви будете щасливі"
Очень сомневаюсь, что кассир может позволить себе купить квартиру, тем более в крупных городах Зап Европы, где стоимость новостроев давно перешагнула отметку в 4-5 Куе/метр.
черчільтанк та Бігор іншої думки, "люба кухарка може купити", навіть в Польщі
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Додано: Чет 20 лип, 2023 15:12
akurt написав:
Самое забавное что об этом пишет форумный человек, который никогда в жизни НЕ был в ЕС и КОТОРЫЙ никогда в жизни ближе чем на 100 км не подходил к «доходным домам».
На всякий случай:
«О самом Швабе не так много известно. Например, многие годы он проработал в университете с зарплатой около $70 000. Проживает он в доме стоимостью $11 миллионов в Швейцарии. Никто точно не знает, сколько у него денег (что само по себе, согласитесь, очень странно: налоги же он платит).
Примерная оценка – около 100 миллионов. Но это очень примерная оценка. И этот человек рассказывает нам через свой Форум: «Вы ничем не будете владеть – и вы будете счастливы».»
Вот даже интересно, hume, как вы можете на эту туфту клевать? Горе-специалист прикалывается же, наполняя форум очередным бредом.
ничё-ничё, ещё посмотрим как пипл жучков будет кушать
токо потом не говорите что вас не предупреждали
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