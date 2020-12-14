akurt написав:

Самое забавное что об этом пишет форумный человек, который никогда в жизни НЕ был в ЕС и КОТОРЫЙ никогда в жизни ближе чем на 100 км не подходил к «доходным домам».На всякий случай:«О самом Швабе не так много известно. Например, многие годы он проработал в университете с зарплатой около $70 000. Проживает он в доме стоимостью $11 миллионов в Швейцарии. Никто точно не знает, сколько у него денег (что само по себе, согласитесь, очень странно: налоги же он платит).Примерная оценка – около 100 миллионов. Но это очень примерная оценка. И этот человек рассказывает нам через свой Форум: «Вы ничем не будете владеть – и вы будете счастливы».»Вот даже интересно, hume, как вы можете на эту туфту клевать? Горе-специалист прикалывается же, наполняя форум очередным бредом.