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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11065110661106711068
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:30

  hume написав:
  flyman написав:В ЄС є так звані "доходні дома", і купують там квартири не касири Лідла, але знімати кавалірку можуть.
Шваб: "у вас нічого не буде, і ви будете щасливі"


Очень сомневаюсь, что кассир может позволить себе купить квартиру, тем более в крупных городах Зап Европы, где стоимость новостроев давно перешагнула отметку в 4-5 Куе/метр.

черчільтанк та Бігор іншої думки, "люба кухарка може купити", навіть в Польщі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:12

  akurt написав:Самое забавное что об этом пишет форумный человек, который никогда в жизни НЕ был в ЕС и КОТОРЫЙ никогда в жизни ближе чем на 100 км не подходил к «доходным домам».
На всякий случай:
«О самом Швабе не так много известно. Например, многие годы он проработал в университете с зарплатой около $70 000. Проживает он в доме стоимостью $11 миллионов в Швейцарии. Никто точно не знает, сколько у него денег (что само по себе, согласитесь, очень странно: налоги же он платит).
Примерная оценка – около 100 миллионов. Но это очень примерная оценка. И этот человек рассказывает нам через свой Форум: «Вы ничем не будете владеть – и вы будете счастливы».»

Вот даже интересно, hume, как вы можете на эту туфту клевать? Горе-специалист прикалывается же, наполняя форум очередным бредом.


ничё-ничё, ещё посмотрим как пипл жучков будет кушать
токо потом не говорите что вас не предупреждали :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  akurt написав:Самое забавное что об этом пишет форумный человек, который никогда в жизни НЕ был в ЕС и КОТОРЫЙ никогда в жизни ближе чем на 100 км не подходил к «доходным домам».
На всякий случай:
«О самом Швабе не так много известно. Например, многие годы он проработал в университете с зарплатой около $70 000. Проживает он в доме стоимостью $11 миллионов в Швейцарии. Никто точно не знает, сколько у него денег (что само по себе, согласитесь, очень странно: налоги же он платит).
Примерная оценка – около 100 миллионов. Но это очень примерная оценка. И этот человек рассказывает нам через свой Форум: «Вы ничем не будете владеть – и вы будете счастливы».»

Вот даже интересно, hume, как вы можете на эту туфту клевать? Горе-специалист прикалывается же, наполняя форум очередным бредом.


ничё-ничё, ещё посмотрим как пипл жучков будет кушать
токо потом не говорите что вас не предупреждали :)
Яких саме жуків і хто має їсти?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:14

  Faceless написав:
baraka написав:
  akurt написав:Самое забавное что об этом пишет форумный человек, который никогда в жизни НЕ был в ЕС и КОТОРЫЙ никогда в жизни ближе чем на 100 км не подходил к «доходным домам».
На всякий случай:
«О самом Швабе не так много известно. Например, многие годы он проработал в университете с зарплатой около $70 000. Проживает он в доме стоимостью $11 миллионов в Швейцарии. Никто точно не знает, сколько у него денег (что само по себе, согласитесь, очень странно: налоги же он платит).
Примерная оценка – около 100 миллионов. Но это очень примерная оценка. И этот человек рассказывает нам через свой Форум: «Вы ничем не будете владеть – и вы будете счастливы».»

Вот даже интересно, hume, как вы можете на эту туфту клевать? Горе-специалист прикалывается же, наполняя форум очередным бредом.


ничё-ничё, ещё посмотрим как пипл жучков будет кушать
токо потом не говорите что вас не предупреждали :)
Яких саме жуків і хто має їсти?

замість м"яска корівок, котрі пукають і портять повітря та змінюють клімат,
буде няшка: хробачкові (крабові) палочки
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:21

  flyman написав:
  hume написав:
  flyman написав:В ЄС є так звані "доходні дома", і купують там квартири не касири Лідла, але знімати кавалірку можуть.
Шваб: "у вас нічого не буде, і ви будете щасливі"


Очень сомневаюсь, что кассир может позволить себе купить квартиру, тем более в крупных городах Зап Европы, где стоимость новостроев давно перешагнула отметку в 4-5 Куе/метр.

черчільтанк та Бігор іншої думки, "люба кухарка може купити", навіть в Польщі

Що значить навіть в Польщі? Де Польща а де ми? В Європі житло більшість арендує - але не у всіх країнах
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:24

Правоохоронці проводять слідчі дії на об'єктах, пов'язаних із «Київміськбудом».

Про це повідомив президент холдингу Ігор Кушнір. Менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо.

Обшуки проходять відповідно до ухвали Печерського (https://t.me/+SsclAMNTChRjYThi) районного суду міста Києва.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:26

  flyman написав:замість м"яска корівок,
кума ви корову доїли? ні але доїдаєм
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:58

vitaliiangel
Тут зерно девать некуда на прокорм 600млн арабов, а Барак всё о червячках и жёпе нового года
коров конечно по текущей цене никто разводить не стремится, но ежели цена на телятину будет как в Турции(12уе) и дотации на молочку,то и Косюк и Бахматюк зад порвут заваливая страну говядиной с сыром и йогуртами.
По теме - какие кассиры с зарплатами 14000 что там купить по Черчелю должны? Им 0,75К новострой от Трибеки вскладчину с б/у линолеумом арендовать за счастье. На Славутичи и прочее по 80кгрн/метр с плинтусАми смотрят с другого среза народу
А кому по карману 70кгрн/метр без ремонта сейчас тот кассиров и голодных чужих детей имел ввиду
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:04

  Faceless написав:Яких саме жуків і хто має їсти?


ну вот
https://www.youtube.com/watch?v=kEHzRnO ... el=FoxNews

ключевые слова: WEF (aka Klaus Schwab), 2030 agenda, insect factories
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:15

  baraka написав:
  Faceless написав:Яких саме жуків і хто має їсти?


ну вот
https://www.youtube.com/watch?v=kEHzRnO ... el=FoxNews

ключевые слова: WEF (aka Klaus Schwab), 2030 agenda, insect factories

Побачив мармизу Такера Карсона і закрив. Цього вже достатньо щоб зрозуміти що звучатиме саме лайно
Faceless
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  #<1 ... 11065110661106711068
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