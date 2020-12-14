Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Та господи, темі про заміщення тваринних білків на більки комах вже біс знає скільки років. Вже і в Європі стандарти відповідні розроблені. Теж мені новину витягнули. Я просто не догнав, чого взагалі ви на цю тему перейшли? Чисто тригер на прізвище Шваб?
кстати, один из агрументов у Дауни - это ESG (меньше выбросов, что сейчас есть тренд и идёт от WEF).
короче, я вас предупредил
Многие звёзды масштаба Дауни, дальше сугубо личное мнение,не выдерживают испытание деньгами. Одни в какой-то секте оказываются, другие не вылезают из судов, третьи ищут наркотических приключений на звездный зад, этот ушёл в своеобразное питание червями. Мне вообще как то пох личные дела других людей,в частности то, что, и главное каким образом, они делают со своим организмом. Но все это до тех пор пока они не начинают это пропагандировать.