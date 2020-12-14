Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лип, 2023 20:30
Faceless написав:
Побачив мармизу Такера Карсона і закрив. Цього вже достатньо щоб зрозуміти що звучатиме саме лайно
так он же там токо спрашивает, Ева всё подробно объясняет.
интересные тренды происходят, но у вас похоже confirmation bias сработал на тукера
но ради вас накидаю ещё ссылок
https://www.theguardian.com/food/2021/m ... is-insects https://learnenglishteens.britishcounci ... ng-insects https://www.forbes.com/sites/grrlscient ... 3b6b8a72ac
к гвардиану и форбсу у вас какое отношение ?
baraka
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Додано: Чет 20 лип, 2023 20:45
Опасный тип, аудитория на такое гвно будет 100% как в США так и за пределами. Достаточно того, что он захватил монополию на эфир в рф в качестве голоса сша.
Кстати, в первые сутки подрыва плотины он многозначительно рассказывал, что это ЗСУ. Доказательств естественно не предоставил, но главное это уверенность.
hume
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Додано: Чет 20 лип, 2023 20:49
Барака, да ладно, это какой-то лютый треш! Есть конечно культуры питающиеся таким, но, если не ошибаюсь, в статье представленно личное мнение любителя насекомых.
ПС
My first attempts at feeding insects to friends and family did not go down well. “What the hell is wrong with you?” asked my wife
ППС
Своё меню уже разнообразили?))
hume
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:00
Та господи, темі про заміщення тваринних білків на більки комах вже біс знає скільки років. Вже і в Європі стандарти відповідні розроблені. Теж мені новину витягнули. Я просто не догнав, чого взагалі ви на цю тему перейшли? Чисто тригер на прізвище Шваб?
Faceless
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:02
hume написав:
ПС
My first attempts at feeding insects to friends and family did not go down well. “What the hell is wrong with you?” asked my wife
да, тема идёт пока тяжело
hume написав:
ППС
Своё меню уже разнообразили?))
бюююэээээ, блеванул
вот от железного человека толкание этой темы
https://twitter.com/colbertlateshow/sta ... 21123?s=20 https://www.equaltimes.org/the-bug-revo ... in?lang=en While Downey Jr. was talking about human consumption, the industry’s current focus is on feeding insects to animals.
кстати, один из агрументов у Дауни - это ESG (меньше выбросов, что сейчас есть тренд и идёт от WEF).
короче, я вас предупредил
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baraka
в Чет 20 лип, 2023 21:11, всього редагувалось 2 разів.
baraka
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:03
Faceless написав:
Чисто тригер на прізвище Шваб?
тригер, не нравится мне этот рептилоид
https://inews.co.uk/news/environment/ed ... er-1657372 https://www.gbnews.com/news/primary-sch ... ner/306109 Children are to be fed bugs as part of a plan to get a new generation to switch from meat to insects – and potentially persuade their parents to follow their lead. Pupils at four primary schools in Wales are to be offered insects to eat as part of a project to gauge children’s appetite for “alternative protein” such as crickets, grasshoppers, and mealworms.
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baraka
в Чет 20 лип, 2023 21:30, всього редагувалось 1 раз.
baraka
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:10
Многие звёзды масштаба Дауни, дальше сугубо личное мнение,не выдерживают испытание деньгами. Одни в какой-то секте оказываются, другие не вылезают из судов, третьи ищут наркотических приключений на звездный зад, этот ушёл в своеобразное питание червями. Мне вообще как то пох личные дела других людей,в частности то, что, и главное каким образом, они делают со своим организмом. Но все это до тех пор пока они не начинают это пропагандировать.
hume
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Додано: Чет 20 лип, 2023 22:32
Frant написав:
Яке відношення має це комахоїдство до цін Кржн?
Хітін будуть додавати в цемент, з якого клепають 25-поверхові "неохрущі" в прикиївських Єпенях?
Думаю это к тотальному краху рынка недвижимости и переходу на подножный корм, буквально.
hume
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