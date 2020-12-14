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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11066110671106811069
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:30

  Faceless написав:
  baraka написав:
  Faceless написав:Яких саме жуків і хто має їсти?


ну вот
https://www.youtube.com/watch?v=kEHzRnO ... el=FoxNews

ключевые слова: WEF (aka Klaus Schwab), 2030 agenda, insect factories

Побачив мармизу Такера Карсона і закрив. Цього вже достатньо щоб зрозуміти що звучатиме саме лайно


так он же там токо спрашивает, Ева всё подробно объясняет.

интересные тренды происходят, но у вас похоже confirmation bias сработал на тукера

но ради вас накидаю ещё ссылок

https://www.theguardian.com/food/2021/m ... is-insects
https://learnenglishteens.britishcounci ... ng-insects
https://www.forbes.com/sites/grrlscient ... 3b6b8a72ac

к гвардиану и форбсу у вас какое отношение ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:45

  baraka написав:
  Faceless написав:Яких саме жуків і хто має їсти?


ну вот
https://www.youtube.com/watch?v=kEHzRnO ... el=FoxNews

ключевые слова: WEF (aka Klaus Schwab), 2030 agenda, insect factories

Опасный тип, аудитория на такое гвно будет 100% как в США так и за пределами. Достаточно того, что он захватил монополию на эфир в рф в качестве голоса сша.

Кстати, в первые сутки подрыва плотины он многозначительно рассказывал, что это ЗСУ. Доказательств естественно не предоставил, но главное это уверенность.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:49

  baraka написав:[
https://www.theguardian.com/food/2021/m ... is-insects


к гвардиану и форбсу у вас какое отношение ?

Барака, да ладно, это какой-то лютый треш! Есть конечно культуры питающиеся таким, но, если не ошибаюсь, в статье представленно личное мнение любителя насекомых.

ПС
My first attempts at feeding insects to friends and family did not go down well. “What the hell is wrong with you?” asked my wife

ППС
Своё меню уже разнообразили?))
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:00

  baraka написав:
так он же там токо спрашивает, Ева всё подробно объясняет.

интересные тренды происходят, но у вас похоже confirmation bias сработал на тукера

но ради вас накидаю ещё ссылок

https://www.theguardian.com/food/2021/m ... is-insects
https://learnenglishteens.britishcounci ... ng-insects
https://www.forbes.com/sites/grrlscient ... 3b6b8a72ac

к гвардиану и форбсу у вас какое отношение ?

Та господи, темі про заміщення тваринних білків на більки комах вже біс знає скільки років. Вже і в Європі стандарти відповідні розроблені. Теж мені новину витягнули. Я просто не догнав, чого взагалі ви на цю тему перейшли? Чисто тригер на прізвище Шваб?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:02

  hume написав:ПС
My first attempts at feeding insects to friends and family did not go down well. “What the hell is wrong with you?” asked my wife


да, тема идёт пока тяжело

  hume написав:ППС
Своё меню уже разнообразили?))


бюююэээээ, блеванул :)

вот от железного человека толкание этой темы
https://twitter.com/colbertlateshow/sta ... 21123?s=20

https://www.equaltimes.org/the-bug-revo ... in?lang=en

While Downey Jr. was talking about human consumption, the industry’s current focus is on feeding insects to animals.

кстати, один из агрументов у Дауни - это ESG (меньше выбросов, что сейчас есть тренд и идёт от WEF).

короче, я вас предупредил :)
Востаннє редагувалось baraka в Чет 20 лип, 2023 21:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:03

  Faceless написав:Чисто тригер на прізвище Шваб?


тригер, не нравится мне этот рептилоид :)

https://inews.co.uk/news/environment/ed ... er-1657372

https://www.gbnews.com/news/primary-sch ... ner/306109

Children are to be fed bugs as part of a plan to get a new generation to switch from meat to insects – and potentially persuade their parents to follow their lead.

Pupils at four primary schools in Wales are to be offered insects to eat as part of a project to gauge children’s appetite for “alternative protein” such as crickets, grasshoppers, and mealworms.
Востаннє редагувалось baraka в Чет 20 лип, 2023 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:10

  baraka написав:[
вот от железного человека толкание этой темы
https://twitter.com/colbertlateshow/sta ... 21123?s=20

кстати, один из агрументов у Дауни - это ESG (меньше выбросов, что сейчас есть тренд и идёт от WEF).

короче, я вас предупредил :)

Многие звёзды масштаба Дауни, дальше сугубо личное мнение,не выдерживают испытание деньгами. Одни в какой-то секте оказываются, другие не вылезают из судов, третьи ищут наркотических приключений на звездный зад, этот ушёл в своеобразное питание червями. Мне вообще как то пох личные дела других людей,в частности то, что, и главное каким образом, они делают со своим организмом. Но все это до тех пор пока они не начинают это пропагандировать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 22:32

  Frant написав:Яке відношення має це комахоїдство до цін Кржн?
Хітін будуть додавати в цемент, з якого клепають 25-поверхові "неохрущі" в прикиївських Єпенях?

Думаю это к тотальному краху рынка недвижимости и переходу на подножный корм, буквально.
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  #<1 ... 11066110671106811069
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