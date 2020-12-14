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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11067110681106911070
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:16

  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Новострой с ремонтом?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Новострой с ремонтом?
Хрущовка на Воскресенке. Біля авторинку на Перова. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 1%96%D0%B2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:47

  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Район на любителя, без авто там сложно. Вызывает вопрос метраж квартиры, вроде нет трёшек больше 60 метров, но то такэ. Сомнительный товар, цифру видим на табло.
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  #<1 ... 11067110681106911070
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