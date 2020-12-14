Новострой с ремонтом?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:16
Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хрущовка на Воскресенке. Біля авторинку на Перова.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:47
Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Район на любителя, без авто там сложно. Вызывает вопрос метраж квартиры, вроде нет трёшек больше 60 метров, но то такэ. Сомнительный товар, цифру видим на табло.
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