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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11067110681106911070
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:16

  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Новострой с ремонтом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Новострой с ремонтом?
Хрущовка на Воскресенке. Біля авторинку на Перова. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 1%96%D0%B2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:47

  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Район на любителя, без авто там сложно. Вызывает вопрос метраж квартиры, вроде нет трёшек больше 60 метров, но то такэ. Сомнительный товар, цифру видим на табло.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:25

  hume написав:
  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Район на любителя, без авто там сложно. Вызывает вопрос метраж квартиры, вроде нет трёшек больше 60 метров, но то такэ. Сомнительный товар, цифру видим на табло.

Але це все ж таки Київ а не крижопіль - їздив на пару днів з культпрограмою для малого - все ж таки в Києві все є - на відміну від села де зараз живу, тому по 500 за метр в столиці європейської держави - не самий поганий вибір - квартира по ціні нюсереднього кросовера - норм, якщо є лишні гроші, тим більше по курсу 37
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:27

  hume написав:
  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Район на любителя, без авто там сложно. Вызывает вопрос метраж квартиры, вроде нет трёшек больше 60 метров, но то такэ. Сомнительный товар, цифру видим на табло.

Нет таких цен даже в хруще на Врскресенке.
Хотите купить 1к на Оболони за 34куе без комиссии?
Просп. Ивасюка, 54 на олх найдете
Только по этой квартире уже под 20 судебных заседаний было.
Квартира была продана по поддельному паспорту. На первой странице паспорта даже подписи владельца не было.
На нормальные документы на Оболони нужно 50 куе иметь.
Люди на Трое с бюджетом 40 куе на все за 1к под ремонт в затруднительном положении оказались.
Там где в сороковник помещаются с документами муть.
Местные аборигены даже не звонят по обявам.
А если 1 из 200 и позвонит, не знает что у рыла спрашивать
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  #<1 ... 11067110681106911070
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