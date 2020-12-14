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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11067110681106911070
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:16

  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Новострой с ремонтом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Новострой с ремонтом?
Хрущовка на Воскресенке. Біля авторинку на Перова. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 1%96%D0%B2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:47

  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Район на любителя, без авто там сложно. Вызывает вопрос метраж квартиры, вроде нет трёшек больше 60 метров, но то такэ. Сомнительный товар, цифру видим на табло.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:25

  hume написав:
  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Район на любителя, без авто там сложно. Вызывает вопрос метраж квартиры, вроде нет трёшек больше 60 метров, но то такэ. Сомнительный товар, цифру видим на табло.

Але це все ж таки Київ а не крижопіль - їздив на пару днів з культпрограмою для малого - все ж таки в Києві все є - на відміну від села де зараз живу, тому по 500 за метр в столиці європейської держави - не самий поганий вибір - квартира по ціні нюсереднього кросовера - норм, якщо є лишні гроші, тим більше по курсу 37
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:27

  hume написав:
  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Район на любителя, без авто там сложно. Вызывает вопрос метраж квартиры, вроде нет трёшек больше 60 метров, но то такэ. Сомнительный товар, цифру видим на табло.

Нет таких цен даже в хруще на Врскресенке.
Хотите купить 1к на Оболони за 34куе без комиссии?
Просп. Ивасюка, 54 на олх найдете
Только по этой квартире уже под 20 судебных заседаний было.
Квартира была продана по поддельному паспорту. На первой странице паспорта даже подписи владельца не было.
На нормальные документы на Оболони нужно 50 куе иметь.
Люди на Трое с бюджетом 40 куе на все за 1к под ремонт в затруднительном положении оказались.
Там где в сороковник помещаются с документами муть.
Местные аборигены даже не звонят по обявам.
А если 1 из 200 и позвонит, не знает что у рыла спрашивать
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:39

  UA написав:
Нет таких цен даже в хруще на Врскресенке.
Хотите купить 1к на Оболони за 34куе без комиссии?

Я с большим трудом продал 2х комнатную на Оболони в старом фонде года 3-4 назад. Вообще не понимаю как её купили. Этажи уничтожены, покупатели ходили пешком по причине поломки лифта. На момент продажи он не работал месяца три. Если к такому состоянию объекта добавить проблемные документы это будет Джек пот, нужно брать.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:45

  hume написав:
  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Район на любителя, без авто там сложно. Вызывает вопрос метраж квартиры, вроде нет трёшек больше 60 метров, но то такэ. Сомнительный товар, цифру видим на табло.


Дом 68 года, так же как и дома основной застройки на Русановке или Леси Украинки - хрущебрежневка уже с не узкими комнатами. Глянул планировку - чисто брежневкая, одностороння трешка с практически раздельными ходами. 3 квартиры на этаже - элитка по нынешним меркам :D
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:28

  fox767676 написав:Дом 68 года, так же как и дома основной застройки на Русановке или Леси Украинки - хрущебрежневка уже с не узкими комнатами. Глянул планировку - чисто брежневкая, одностороння трешка с практически раздельными ходами. 3 квартиры на этаже - элитка по нынешним меркам :D

То есть дому 55 лет, если к внешнему виду и коммуникациям не придираться то сойдёт. Чайник включил, стиралку выключил. Пятый этаж при высоте этажа 2,5 м не составляет проблем, даже плюс по сравнению со скворечниками на двести квартир)). Главное позитивно ко всему относиться

Район не сопоставим с Русановской. Строилось практически в одно время, но Русановку строили как образцово показательный район + недалеко от метро, пара остановок. А хрущ в районе Воскресенки это хрущ в районе Воскресенки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:04

  lel написав:
барабашов написав:
  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Новострой с ремонтом?
Хрущовка на Воскресенке. Біля авторинку на Перова. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 1%96%D0%B2

Как жешь так?
А гдешь новострой по цене ремонта в городе где умирает больше чем убегает в ЕС, а кто не убежал - тот лох?
Может там "за папяццот" и ремонт ещё делать надо, причём капитальный, этаж то последний?
И почему Воскресенка, а не Печёрск?
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:08

  hume написав:
  fox767676 написав:Дом 68 года, так же как и дома основной застройки на Русановке или Леси Украинки - хрущебрежневка уже с не узкими комнатами. Глянул планировку - чисто брежневкая, одностороння трешка с практически раздельными ходами. 3 квартиры на этаже - элитка по нынешним меркам :D

То есть дому 55 лет, если к внешнему виду и коммуникациям не придираться то сойдёт. Чайник включил, стиралку выключил. Пятый этаж при высоте этажа 2,5 м не составляет проблем, даже плюс по сравнению со скворечниками на двести квартир)). Главное позитивно ко всему относиться

Район не сопоставим с Русановской. Строилось практически в одно время, но Русановку строили как образцово показательный район + недалеко от метро, пара остановок. А хрущ в районе Воскресенки это хрущ в районе Воскресенки.


Чайник в таком доме надо винтажный, на газ.плите. Локация да, скучновата
fox767676
 
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