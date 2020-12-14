Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:27

hume написав: jeronimo133 написав: По темі:вул. Сірожупанників 36

3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції. По темі:вул. Сірожупанників 363к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Район на любителя, без авто там сложно. Вызывает вопрос метраж квартиры, вроде нет трёшек больше 60 метров, но то такэ. Сомнительный товар, цифру видим на табло. Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Район на любителя, без авто там сложно. Вызывает вопрос метраж квартиры, вроде нет трёшек больше 60 метров, но то такэ. Сомнительный товар, цифру видим на табло.

Нет таких цен даже в хруще на Врскресенке.Хотите купить 1к на Оболони за 34куе без комиссии?Просп. Ивасюка, 54 на олх найдетеТолько по этой квартире уже под 20 судебных заседаний было.Квартира была продана по поддельному паспорту. На первой странице паспорта даже подписи владельца не было.На нормальные документы на Оболони нужно 50 куе иметь.Люди на Трое с бюджетом 40 куе на все за 1к под ремонт в затруднительном положении оказались.Там где в сороковник помещаются с документами муть.Местные аборигены даже не звонят по обявам.А если 1 из 200 и позвонит, не знает что у рыла спрашивать