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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11068110691107011071
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 02:54

  fox767676 написав:
Чайник в таком доме надо винтажный, на газ.плите. Локация да, скучновата

Если дому 55 лет, то через 25 лет он вполне может стать аварийным. То есть это покупка недвиги чисто на одно поколение. Даже если сдавать в аренду, то через 25 лет возможно даже придется доплачивать чтоб избавиться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 03:04

  hume написав:
  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре.

В этих первых хрущах при общей площади порядка 60м2 кухня была 9м2. Раздельный санузел, кладовка, просторный коридор. Их строили в 57-59м, не путать с брежневками (честно говоря, не знаю, что это такое). В соседнем со мной м/р (Харьков) полно таких.

Потом Хрущ решил, что это излишество и питаться надо на домовых кухнях и в столовых. Он в 59м посмотрел, как живут и питаются американцы, тогда же внедрил самообслуживание в столовых.
После этого пошли и панельные, и кирпично-блочные хрущи площадью 40-45 м2, кухня 5, совмещенный санузел (для американцев это сплошь и рядом, другое дело размер).

Такая вот история.
Starikan
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  #<1 ... 11068110691107011071
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