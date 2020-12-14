Если дому 55 лет, то через 25 лет он вполне может стать аварийным. То есть это покупка недвиги чисто на одно поколение. Даже если сдавать в аренду, то через 25 лет возможно даже придется доплачивать чтоб избавиться.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 02:54
Если дому 55 лет, то через 25 лет он вполне может стать аварийным. То есть это покупка недвиги чисто на одно поколение. Даже если сдавать в аренду, то через 25 лет возможно даже придется доплачивать чтоб избавиться.
Додано: Суб 22 лип, 2023 03:04
В этих первых хрущах при общей площади порядка 60м2 кухня была 9м2. Раздельный санузел, кладовка, просторный коридор. Их строили в 57-59м, не путать с брежневками (честно говоря, не знаю, что это такое). В соседнем со мной м/р (Харьков) полно таких.
Потом Хрущ решил, что это излишество и питаться надо на домовых кухнях и в столовых. Он в 59м посмотрел, как живут и питаются американцы, тогда же внедрил самообслуживание в столовых.
После этого пошли и панельные, и кирпично-блочные хрущи площадью 40-45 м2, кухня 5, совмещенный санузел (для американцев это сплошь и рядом, другое дело размер).
Такая вот история.
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