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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11068110691107011071
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 03:04

  hume написав:
  jeronimo133 написав:По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре.

В этих первых хрущах при общей площади порядка 60м2 (3к) кухня была 9м2. Раздельный санузел, кладовка, просторный коридор. В соседнем со мной м/р (Харьков) полно таких. Их строили в 57-59м, не путать с брежневками (честно говоря, не знаю, что это такое, при Лёне строили 9-16-этажки).

Потом Хрущ постановил, что это излишество и питаться надо на домовых кухнях и в столовых. Он в 59м посмотрел, как живут и питаются американцы, тогда же внедрил самообслуживание в столовых.
После этого пошли и панельные, и кирпично-блочные хрущи общей площадью 38-45 м2 на 3к, кухня 5, совмещенный санузел (для американцев это сплошь и рядом, другое дело размер). Зато людей быстро расселили из подвалов, флигелей и коммуналок.

Такая вот история с хрущами от очевидца.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 08:18

  cherchiltank написав:все ж таки в Києві все є - на відміну від села де зараз живу,
  vitaliiangel написав:вы хоть собачью будку в жизни купили? форумный теоретик, свидетель большого дорожая хрущей.
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  #<1 ... 11068110691107011071
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