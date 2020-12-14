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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лип, 2023 03:04
hume написав: jeronimo133 написав:
По темі:вул. Сірожупанників 36
3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.
Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре.
В этих первых хрущах при общей площади порядка 60м2 (3к) кухня была 9м2. Раздельный санузел, кладовка, просторный коридор. В соседнем со мной м/р (Харьков) полно таких. Их строили в 57-59м, не путать с брежневками (честно говоря, не знаю, что это такое, при Лёне строили 9-16-этажки).
Потом Хрущ постановил, что это излишество и питаться надо на домовых кухнях и в столовых. Он в 59м посмотрел, как живут и питаются американцы, тогда же внедрил самообслуживание в столовых.
После этого пошли и панельные, и кирпично-блочные хрущи общей площадью 38-45 м2 на 3к, кухня 5, совмещенный санузел (для американцев это сплошь и рядом, другое дело размер). Зато людей быстро расселили из подвалов, флигелей и коммуналок.
Такая вот история с хрущами от очевидца.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 12:11
hume написав:
Я с большим трудом продал 2х комнатную на Оболони в старом фонде года 3-4 назад. Вообще не понимаю как её купили. Этажи уничтожены, покупатели ходили пешком по причине поломки лифта.
по этой причине малоэтажный хрущ всё же предпочтительнее панели. С меньшим количеством квартир проще сделать ремонт мопов, не нужен лифт и мусоропровод. Если крыша потечет, квартирам на верхних этажах надо заранее готовить по пару куе для её ремонта.
Но не у всех эти пару куе на тот момент будет, и кому-то придётся стать их спонсором. Весь дом скидываться не захочет, проходили этот кейс весной 2022, разве что в доме хороший осбб и сформирован ремонтный фонд.
Хрущи имеют право на жизнь, если их причесать, с дисконтом на подобные мероприятия. Я когда то считал причесать на минималках фасад и мопы хруща на 60 квартир стоит 120 куе. Относительно недорого. 2куе с квартиры и живете как люди.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:27
vitaliiangel написав: hume написав:
Я с большим трудом продал 2х комнатную на Оболони в старом фонде года 3-4 назад. Вообще не понимаю как её купили. Этажи уничтожены, покупатели ходили пешком по причине поломки лифта.
по этой причине малоэтажный хрущ всё же предпочтительнее панели. С меньшим количеством квартир проще сделать ремонт мопов, не нужен лифт и мусоропровод. Если крыша потечет, квартирам на верхних этажах надо заранее готовить по пару куе для её ремонта.
Но не у всех эти пару куе на тот момент будет, и кому-то придётся стать их спонсором. Весь дом скидываться не захочет, проходили этот кейс весной 2022, разве что в доме хороший осбб и сформирован ремонтный фонд.
Хрущи имеют право на жизнь, если их причесать, с дисконтом на подобные мероприятия. Я когда то считал причесать на минималках фасад и мопы хруща на 60 квартир стоит 120 куе. Относительно недорого. 2куе с квартиры и живете как люди.
Даже в причёсанном хруще потолки не поднимешь и количество метров в комнатах без ущерба для количества комнат не сделаешь
Поэтому 2К и менее реально нужны только как студии в очень хороших местах где желающих снять гораздо блльше чем предложений
На отшибе, в промрайоне, в 1км от метро или супермаркета там нецелесообразно не то что капремонт делать, а и просто нормальный косметический ремонт с рихтовкой проводки.
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барабашов
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:33
vitaliiangel написав:
этой причине малоэтажный хрущ всё же предпочтительнее панели. С меньшим количеством квартир проще сделать ремонт мопов.
Сейчас поржал.
У меня на этаже, в том доме где была квартира, отпали все 100 слоев масляной краски, под ней оказалась штукатурка из песка, которую, очевидно, держал слой отпавшей масляной краски)). Начала отваливаться штукатурка из советского песка, вид был крайне удручающий.
Мне это все надоело, поехал взял грунтовки, МП, банку краски и строителя. Пока мы дрюкались во всех трёх соседних квартирах было движение жильцов. Двое сделали вид что нас нет, а третья решила выразить благодарность жэку. В таких домах, чтоб сделать ремонт мопа и заменить базовые коммуникации нужно выкупить весь дом.
Подозреваю на квартиру выделено не более 5 кВт, это в лучшем случае
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hume
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:45
hume написав:
Пока мы дрюкались во всех трёх соседних квартирах было движение жильцов. Двое сделали вид что нас нет, а третья решила выразить благодарность жэку.
это ж не так делается. нанимаете занудного пенсионера, который будет ходить по квартирам и собирать по 100 грн в месяц на ремонт парадного. У кого нет 100 грн к тем он придёт завтра (и так каждый день). Чрез год-два-три когда наберётся фонд 20тыс можно начинать ремонт. "Проектный осбб". А если прийти со словами дайте тысячу, провал обеспечен. Почему то люди думают, что 30уе это овердокуя и кто то задумал их нагреть на новый мерс.
hume написав:
Подозреваю на квартиру выделено не более 5 кВт, это в лучшем случае
зачем в хруще э.э.? швейные машинки бывают с ножным приводом. Керосиновые лампы до сих пор продаются.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:23
барабашов написав:
Даже в причёсанном хруще потолки не поднимешь
Достаточно много массовых серий хрущей с потолками 2.6, 2.75. Низкие потолки это еще больше бич брежневок, 2.5 даже в спецпроектах 1980г встречаются
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:31
hume написав:
Мне это все надоело, поехал взял грунтовки, МП, банку краски и строителя. Пока мы дрюкались во всех трёх соседних квартирах было движение жильцов. Двое сделали вид что нас нет, а третья решила выразить благодарность жэку. В таких домах, чтоб сделать ремонт мопа и заменить базовые коммуникации нужно выкупить весь дом.
вам не повезло с соседями. у меня в родительской хрущебрежневке на русановке если кто=то делает ремонт в квартире то шарит строителей соседям для ремонта лестничной клетки. В итоге все более-менее терпимо
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