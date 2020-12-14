Додано: Суб 22 лип, 2023 03:04

hume написав: jeronimo133 написав: По темі:вул. Сірожупанників 36

3к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції. По темі:вул. Сірожупанників 363к квартира 64 м за 32000 по п'ятьсот, гадаю восени побачимо більш цікаві пропозиції.

Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре. Для людей с ограниченным бюджетом в тупиковой ситуации возможно подойдёт, другим вряд ли. Пятый этаж кирпично блочной хрущёвки, если не ошибаюсь это одни из первых хрущей. В кухню зайти могут двое, третий ждёт в корридоре.

В этих первых хрущах при общей площади порядка 60м2 (3к) кухня была 9м2. Раздельный санузел, кладовка, просторный коридор. В соседнем со мной м/р (Харьков) полно таких. Их строили в 57-59м, не путать с брежневками (честно говоря, не знаю, что это такое, при Лёне строили 9-16-этажки).Потом Хрущ постановил, что это излишество и питаться надо на домовых кухнях и в столовых. Он в 59м посмотрел, как живут и питаются американцы, тогда же внедрил самообслуживание в столовых.После этого пошли и панельные, и кирпично-блочные хрущи общей площадью 38-45 м2 на 3к, кухня 5, совмещенный санузел (для американцев это сплошь и рядом, другое дело размер). Зато людей быстро расселили из подвалов, флигелей и коммуналок.Такая вот история с хрущами от очевидца.