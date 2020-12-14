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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11069110701107111072
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Видається є типи, які сидячи на гілці КЖН не бачать різниці в нерухомості. Чотири стіни, криша.. Будь воно хоть на Троещине и трижды в аресте, побарабану
beee
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:18

  fox767676 написав:вам не повезло с соседями. у меня в родительской хрущебрежневке на русановке если кто=то делает ремонт в квартире то шарит строителей соседям для ремонта лестничной клетки. В итоге все более-менее терпимо

А все потому что Рускновка это район высокой культуры быта, пролетариат туда не пускали. Оболонь же наоборот строилась для жилищных нужд пролетариата, ситуацию в лучшую сторону немного поменяли новые дома и смена первых владельцев старого фонда. Из за расположения района вблизи метро и близости самого метро до центра, начиная с 2004 года, приезжие активно покупали квартиры вокруг Оболони и Минской .
У русановки сейчас два недостатка - въезд и выезд, который упирается в развязки мостов.
hume
 
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  #<1 ... 11069110701107111072
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