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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лип, 2023 17:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Видається є типи, які сидячи на гілці КЖН не бачать різниці в нерухомості. Чотири стіни, криша.. Будь воно хоть на Троещине и трижды в аресте, побарабану
Додано: Суб 22 лип, 2023 18:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее
Додано: Суб 22 лип, 2023 18:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Востаннє редагувалось beee в Суб 22 лип, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 лип, 2023 18:18
А все потому что Рускновка это район высокой культуры быта, пролетариат туда не пускали. Оболонь же наоборот строилась для жилищных нужд пролетариата, ситуацию в лучшую сторону немного поменяли новые дома и смена первых владельцев старого фонда. Из за расположения района вблизи метро и близости самого метро до центра, начиная с 2004 года, приезжие активно покупали квартиры вокруг Оболони и Минской .
У русановки сейчас два недостатка - въезд и выезд, который упирается в развязки мостов.
Додано: Суб 22 лип, 2023 19:32
За ці гроші можете купити повноцінний 2к новобуд в Прикиївських Єпенях. З класним ремонтом.
Навіть дві квартири, якщо ремонти простіші.
Будете спокійненько кататись щоденно 50 км((( це ж суперово.
Навіщо вам ті старі "хрущі"??
Особливо біля м.Дорогожичі.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 22 лип, 2023 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 лип, 2023 21:26
Додано: Суб 22 лип, 2023 21:42
Почекайте, панове!
Ви хочете купити за 50000 хрущ з сучасним євроремонтом в Печерському районі, в аристократичному серці столиці???
Так не буде, ні)))
За ці гроші в тій локації - лише геть убитий хрущ з ремонтом а-ля Олімпіада-1980.
Альтернатива за ці кошти - новобуд в Єпенях з сучасним євроремонтом плюс американський биток на здачу, щоб на роботу їздити.
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