RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11070110711107211073>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Видається є типи, які сидячи на гілці КЖН не бачать різниці в нерухомості. Чотири стіни, криша.. Будь воно хоть на Троещине и трижды в аресте, побарабану
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 761
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее
fox767676
 
Повідомлень: 603
З нами з: 13.06.20
Подякував: 243 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось beee в Суб 22 лип, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 761
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:18

  fox767676 написав:вам не повезло с соседями. у меня в родительской хрущебрежневке на русановке если кто=то делает ремонт в квартире то шарит строителей соседям для ремонта лестничной клетки. В итоге все более-менее терпимо

А все потому что Рускновка это район высокой культуры быта, пролетариат туда не пускали. Оболонь же наоборот строилась для жилищных нужд пролетариата, ситуацию в лучшую сторону немного поменяли новые дома и смена первых владельцев старого фонда. Из за расположения района вблизи метро и близости самого метро до центра, начиная с 2004 года, приезжие активно покупали квартиры вокруг Оболони и Минской .
У русановки сейчас два недостатка - въезд и выезд, который упирается в развязки мостов.
hume
 
Повідомлень: 9097
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:32

  fox767676 написав:Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее

За ці гроші можете купити повноцінний 2к новобуд в Прикиївських Єпенях. З класним ремонтом.

Навіть дві квартири, якщо ремонти простіші.

Будете спокійненько кататись щоденно 50 км((( це ж суперово.

Навіщо вам ті старі "хрущі"??
Особливо біля м.Дорогожичі.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 22 лип, 2023 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23280
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:26

  fox767676 написав:Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее

У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят
Феодал
 
Повідомлень: 386
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:42

  Феодал написав:
  fox767676 написав:Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее

У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят

Почекайте, панове!
Ви хочете купити за 50000 хрущ з сучасним євроремонтом в Печерському районі, в аристократичному серці столиці???
Так не буде, ні)))

За ці гроші в тій локації - лише геть убитий хрущ з ремонтом а-ля Олімпіада-1980. Причому мінімум за 60000.

Альтернатива за ці кошти - новобуд в Єпенях з сучасним євроремонтом плюс американський биток на здачу, щоб на роботу їздити.

Взагалі,цікаво, якщо порахувати вартість м2 печерського "хруща" без ремонта і єпенського новобуду з ремонтом. Різниця в 3-4 рази не на користь Єпенів.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 22 лип, 2023 22:33, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23280
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:22

  Frant написав:
  Феодал написав:
  fox767676 написав:Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее

У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят

Почекайте, панове!
Ви хочете купити за 50000 хрущ з сучасним євроремонтом в Печерському районі, в аристократичному серці столиці???
Так не буде, ні)))

За ці гроші в тій локації - лише геть убитий хрущ з ремонтом а-ля Олімпіада-1980. Причому мінімум за 60000.

Альтернатива за ці кошти - новобуд в Єпенях з сучасним євроремонтом плюс американський биток на здачу, щоб на роботу їздити.

Нежаль, перспективи - туманні, один Ейрмакс все ще вірить у щастливе майбутне КРНЖ
Феодал
 
Повідомлень: 386
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:48

  Феодал написав:
  fox767676 написав:Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее

У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят

Купите за 100
airmax78
 
Повідомлень: 42464
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Феодал написав:
  fox767676 написав:Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее

У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят

Купите за 100
100 долярів???
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33462
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7788 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 11070110711107211073>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23879 16180575
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лип, 2023 11:57
vitaliiangel
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308964
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5774
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1266)
22.07.2023 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.