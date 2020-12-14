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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лип, 2023 17:17
Видається є типи, які сидячи на гілці КЖН не бачать різниці в нерухомості. Чотири стіни, криша.. Будь воно хоть на Троещине и трижды в аресте, побарабану
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beee
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:04
Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее
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fox767676
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:16
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Востаннє редагувалось beee
в Суб 22 лип, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:18
fox767676 написав:
вам не повезло с соседями. у меня в родительской хрущебрежневке на русановке если кто=то делает ремонт в квартире то шарит строителей соседям для ремонта лестничной клетки. В итоге все более-менее терпимо
А все потому что Рускновка это район высокой культуры быта, пролетариат туда не пускали. Оболонь же наоборот строилась для жилищных нужд пролетариата, ситуацию в лучшую сторону немного поменяли новые дома и смена первых владельцев старого фонда. Из за расположения района вблизи метро и близости самого метро до центра, начиная с 2004 года, приезжие активно покупали квартиры вокруг Оболони и Минской .
У русановки сейчас два недостатка - въезд и выезд, который упирается в развязки мостов.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:32
fox767676 написав:
Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее
За ці гроші можете купити повноцінний 2к новобуд в Прикиївських Єпенях. З класним ремонтом.
Навіть дві квартири, якщо ремонти простіші.
Будете спокійненько кататись щоденно 50 км((( це ж суперово.
Навіщо вам ті старі "хрущі"??
Особливо біля м.Дорогожичі.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 22 лип, 2023 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:26
fox767676 написав:
Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее
У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:42
Феодал написав: fox767676 написав:
Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее
У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят
Почекайте, панове!
Ви хочете купити за 50000 хрущ з сучасним євроремонтом в Печерському районі, в аристократичному серці столиці???
Так не буде, ні)))
За ці гроші в тій локації - лише геть убитий хрущ з ремонтом а-ля Олімпіада-1980. Причому мінімум за 60000.
Альтернатива за ці кошти - новобуд в Єпенях з сучасним євроремонтом плюс американський биток на здачу, щоб на роботу їздити.
Взагалі,цікаво, якщо порахувати вартість м2 печерського "хруща" без ремонта і єпенського новобуду з ремонтом. Різниця в 3-4 рази не на користь Єпенів.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 22 лип, 2023 22:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 22:22
Frant написав: Феодал написав: fox767676 написав:
Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее
У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят
Почекайте, панове!
Ви хочете купити за 50000 хрущ з сучасним євроремонтом в Печерському районі, в аристократичному серці столиці???
Так не буде, ні)))
За ці гроші в тій локації - лише геть убитий хрущ з ремонтом а-ля Олімпіада-1980. Причому мінімум за 60000.
Альтернатива за ці кошти - новобуд в Єпенях з сучасним євроремонтом плюс американський биток на здачу, щоб на роботу їздити.
Нежаль, перспективи - туманні, один Ейрмакс все ще вірить у щастливе майбутне КРНЖ
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Додано: Суб 22 лип, 2023 22:48
Феодал написав: fox767676 написав:
Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее
У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят
Купите за 100
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airmax78
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Додано: Суб 22 лип, 2023 22:56
airmax78 написав: Феодал написав: fox767676 написав:
Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее
У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят
Купите за 100
100 долярів???
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Faceless
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_Klim
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