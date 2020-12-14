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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11070110711107211073
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:59

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  fox767676 написав:Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее

У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят

Купите за 100

Чтобы что? І на хіба?
Феодал
 
Повідомлень: 386
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