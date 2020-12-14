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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лип, 2023 22:59
airmax78 написав: Феодал написав: fox767676 написав:
Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее
У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят
Купите за 100
Чтобы что? І на хіба?
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Додано: Нед 23 лип, 2023 07:56
На жаль, зникло повідомлення про обезлюднення сіл вздовж Житомирської та Чернігівської трас. Я за минулий тиждень їздив і там, і там.
Перспективи КРЖН - вельми сумні, насправді.
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