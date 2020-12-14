airmax78 написав:
Купите за 100
Чтобы что? І на хіба?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лип, 2023 22:59
Чтобы что? І на хіба?
Додано: Нед 23 лип, 2023 08:34
Frant , як ви виявили знелюднення? Бо якраз вздовж трас села ще живуть. Тут є можливість менш ніж за годину доїхати до Чернігова (Житомира) чи Києва . На роботу, чи до лікаря, чи дитині в ВУЗ. Щось продати зі свого городу на трасі, або відвезти до міста. А от справжня *опа вглиб , подалі від державних трас хоча б кілометрів на 30-50… де автобуси навіть до райцентру ходять навіть не щодня. А асфальт давно зліз.
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|