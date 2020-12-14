Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant , як ви виявили знелюднення? Бо якраз вздовж трас села ще живуть. Тут є можливість менш ніж за годину доїхати до Чернігова (Житомира) чи Києва . На роботу, чи до лікаря, чи дитині в ВУЗ. Щось продати зі свого городу на трасі, або відвезти до міста. А от справжня *опа вглиб , подалі від державних трас хоча б кілометрів на 30-50… де автобуси навіть до райцентру ходять навіть не щодня. А асфальт давно зліз.
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.