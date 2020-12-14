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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11070110711107211073
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:59

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  fox767676 написав:Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее

У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят

Купите за 100

Чтобы что? І на хіба?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 08:34

Frant , як ви виявили знелюднення? Бо якраз вздовж трас села ще живуть. Тут є можливість менш ніж за годину доїхати до Чернігова (Житомира) чи Києва . На роботу, чи до лікаря, чи дитині в ВУЗ. Щось продати зі свого городу на трасі, або відвезти до міста. А от справжня *опа вглиб , подалі від державних трас хоча б кілометрів на 30-50… де автобуси навіть до райцентру ходять навіть не щодня. А асфальт давно зліз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 10:32

  Frant написав:Ви хочете купити за 50000 хрущ з сучасним євроремонтом в Печерському районі, в аристократичному серці столиці???

Альтернатива за ці кошти - новобуд в Єпенях з сучасним євроремонтом плюс американський биток на здачу, щоб на роботу їздити.

продай мне эту двушку с ремонтом за 50куе. завтра приеду куплю
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Sua9M.html

Биток на сдачу теоретик. блд. Иди уже на пенсию. Ты перестал понимать рынок.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 10:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:За ці гроші в тій локації - лише геть убитий хрущ з ремонтом а-ля Олімпіада-1980. Причому мінімум за 60000.

Дом с ОСББ
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 52522.html
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 11:21

Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело


Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.
fox767676
 
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