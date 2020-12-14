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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11071110721107311074>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:59

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  fox767676 написав:Я ждал хороших 1к хрущей на верхнем Печерске по пиисят. Пока только по 59 видел. Но уже не буду не за 50, не за 40. Разочарование в перспективах полнейшее

У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят

Купите за 100

Чтобы что? І на хіба?
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 08:34

Frant , як ви виявили знелюднення? Бо якраз вздовж трас села ще живуть. Тут є можливість менш ніж за годину доїхати до Чернігова (Житомира) чи Києва . На роботу, чи до лікаря, чи дитині в ВУЗ. Щось продати зі свого городу на трасі, або відвезти до міста. А от справжня *опа вглиб , подалі від державних трас хоча б кілометрів на 30-50… де автобуси навіть до райцентру ходять навіть не щодня. А асфальт давно зліз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 10:32

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 23 лип, 2023 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 10:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:За ці гроші в тій локації - лише геть убитий хрущ з ремонтом а-ля Олімпіада-1980. Причому мінімум за 60000.

Дом с ОСББ
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 52522.html
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 11:21

Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело


Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 11:50

  hume написав:
  fox767676 написав:вам не повезло с соседями. у меня в родительской хрущебрежневке на русановке если кто=то делает ремонт в квартире то шарит строителей соседям для ремонта лестничной клетки. В итоге все более-менее терпимо

А все потому что Рускновка это район высокой культуры быта, пролетариат туда не пускали. Оболонь же наоборот строилась для жилищных нужд пролетариата, ситуацию в лучшую сторону немного поменяли новые дома и смена первых владельцев старого фонда. Из за расположения района вблизи метро и близости самого метро до центра, начиная с 2004 года, приезжие активно покупали квартиры вокруг Оболони и Минской .
У русановки сейчас два недостатка - въезд и выезд, который упирается в развязки мостов.


Я не застал Русановку изнутри во времена ее расцвета(1975-1992).
Только проезжая по Воссоединения в начале 90-х было видно еще более-менее свежие дома, и ивы по берегам чистого канала.
Где-то с 1995 по 2003 был жесткий упадок, с дейли-стендапами бандюков во дворах и обрыгаными подьездами. Может из-за исхода евреев в начале 90-х? Потом потихоньку начало все выкарабкивться, детей-внуков "непролетариата" разбавили новые жильцы,склонные к винтажности и верящие в какую-то особость района. А Оболонь как раз в 90-х, начале 0-х была на коне, там строилось большинство новостроев класса выше среднего. Помню свою вау-прогулку там в 1999, монолитные 24 этажки смотрелись как Манхеттен.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:08

  fox767676 написав:
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело


Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.


Иванчук просто жадібний, не хоче заплатити і стати інвалідом плоскостопія. А покупці фешенебельного житла бізнес-класу у Бі - мають гроші і тому дуже хворі. У них є гроші і на житло за 200к+, і на ВЛК/МСЕК. Ну звичайно не можна виключати, що вони чіновники, або працівники підприємств критичної інфраструктур. Після Реберні - на зміну та чистити забиту каналізацію
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело


Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.


Там реально дофига иностранцев. В эпицентре америкосов даже встречал.
И к тому же. А ради чего война? Ради войны? Бизнеса? абсолютной власти? Война вроде как ради того, чтобы был мир, на оставшейся 70% территории.
Война будет ещё десять лет, может больше. Десятки лет людям не выходить в рестораны.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:43

  fox767676 написав:
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело


Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.

Загущення мозку у рилів-продаванів.
Які втекли від війни в Польщу і Австрію, і звідти хочуть продавати нерухомість в Києві. Задорого, причому. За довоєнними цінами.
Війну вони тупо ігнорують. Типа, то не їх війна.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 23 лип, 2023 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:55

  beee написав:
fox767676 написав:
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело


Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.


Там реально дофига иностранцев. В эпицентре америкосов даже встречал.
И к тому же. А ради чего война? Ради войны? Бизнеса? абсолютной власти? Война вроде как ради того, чтобы был мир, на оставшейся 70% территории.
Война будет ещё десять лет, может больше. Десятки лет людям не выходить в рестораны.


10 не получается. Получается макимум 7, рассчитывая на пополнение теми кто в диапазоне сейчас между 18 и 25. Моложе - будут выезжать.
fox767676
 
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