Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant , як ви виявили знелюднення? Бо якраз вздовж трас села ще живуть. Тут є можливість менш ніж за годину доїхати до Чернігова (Житомира) чи Києва . На роботу, чи до лікаря, чи дитині в ВУЗ. Щось продати зі свого городу на трасі, або відвезти до міста. А от справжня *опа вглиб , подалі від державних трас хоча б кілометрів на 30-50… де автобуси навіть до райцентру ходять навіть не щодня. А асфальт давно зліз.
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.
fox767676 написав:вам не повезло с соседями. у меня в родительской хрущебрежневке на русановке если кто=то делает ремонт в квартире то шарит строителей соседям для ремонта лестничной клетки. В итоге все более-менее терпимо
А все потому что Рускновка это район высокой культуры быта, пролетариат туда не пускали. Оболонь же наоборот строилась для жилищных нужд пролетариата, ситуацию в лучшую сторону немного поменяли новые дома и смена первых владельцев старого фонда. Из за расположения района вблизи метро и близости самого метро до центра, начиная с 2004 года, приезжие активно покупали квартиры вокруг Оболони и Минской . У русановки сейчас два недостатка - въезд и выезд, который упирается в развязки мостов.
Я не застал Русановку изнутри во времена ее расцвета(1975-1992). Только проезжая по Воссоединения в начале 90-х было видно еще более-менее свежие дома, и ивы по берегам чистого канала. Где-то с 1995 по 2003 был жесткий упадок, с дейли-стендапами бандюков во дворах и обрыгаными подьездами. Может из-за исхода евреев в начале 90-х? Потом потихоньку начало все выкарабкивться, детей-внуков "непролетариата" разбавили новые жильцы,склонные к винтажности и верящие в какую-то особость района. А Оболонь как раз в 90-х, начале 0-х была на коне, там строилось большинство новостроев класса выше среднего. Помню свою вау-прогулку там в 1999, монолитные 24 этажки смотрелись как Манхеттен.
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.
Иванчук просто жадібний, не хоче заплатити і стати інвалідом плоскостопія. А покупці фешенебельного житла бізнес-класу у Бі - мають гроші і тому дуже хворі. У них є гроші і на житло за 200к+, і на ВЛК/МСЕК. Ну звичайно не можна виключати, що вони чіновники, або працівники підприємств критичної інфраструктур. Після Реберні - на зміну та чистити забиту каналізацію
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.
Там реально дофига иностранцев. В эпицентре америкосов даже встречал. И к тому же. А ради чего война? Ради войны? Бизнеса? абсолютной власти? Война вроде как ради того, чтобы был мир, на оставшейся 70% территории. Война будет ещё десять лет, может больше. Десятки лет людям не выходить в рестораны.
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.
Загущення мозку у рилів-продаванів. Які втекли від війни в Польщу і Австрію, і звідти хочуть продавати нерухомість в Києві. Задорого, причому. За довоєнними цінами. Війну вони тупо ігнорують. Типа, то не їх війна.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 23 лип, 2023 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.
Там реально дофига иностранцев. В эпицентре америкосов даже встречал. И к тому же. А ради чего война? Ради войны? Бизнеса? абсолютной власти? Война вроде как ради того, чтобы был мир, на оставшейся 70% территории. Война будет ещё десять лет, может больше. Десятки лет людям не выходить в рестораны.
10 не получается. Получается макимум 7, рассчитывая на пополнение теми кто в диапазоне сейчас между 18 и 25. Моложе - будут выезжать.