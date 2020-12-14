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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лип, 2023 14:05
Frant написав: fox767676 написав:
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.
Загущення мозку у рилів-продаванів.
Які втекли від війни в Польщу і Австрію, і звідти хочуть продавати нерухомість в Києві. Задорого, причому. За двоєнними цінами.
Війну вони тупо ігнорують. Типа, то не їх війна.
Ты с передка вещаешь? Чи з генделя, ховаючись в селі
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