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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11071110721107311074
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 14:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  fox767676 написав:
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело


Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.

Загущення мозку у рилів-продаванів.
Які втекли від війни в Польщу і Австрію, і звідти хочуть продавати нерухомість в Києві. Задорого, причому. За двоєнними цінами.
Війну вони тупо ігнорують. Типа, то не їх війна.
Ты с передка вещаешь? Чи з генделя, ховаючись в селі
beee
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