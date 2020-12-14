Додано: Нед 23 лип, 2023 11:50

hume написав: fox767676 написав: вам не повезло с соседями. у меня в родительской хрущебрежневке на русановке если кто=то делает ремонт в квартире то шарит строителей соседям для ремонта лестничной клетки. В итоге все более-менее терпимо вам не повезло с соседями. у меня в родительской хрущебрежневке на русановке если кто=то делает ремонт в квартире то шарит строителей соседям для ремонта лестничной клетки. В итоге все более-менее терпимо

А все потому что Рускновка это район высокой культуры быта, пролетариат туда не пускали. Оболонь же наоборот строилась для жилищных нужд пролетариата, ситуацию в лучшую сторону немного поменяли новые дома и смена первых владельцев старого фонда. Из за расположения района вблизи метро и близости самого метро до центра, начиная с 2004 года, приезжие активно покупали квартиры вокруг Оболони и Минской .

У русановки сейчас два недостатка - въезд и выезд, который упирается в развязки мостов. А все потому что Рускновка это район высокой культуры быта, пролетариат туда не пускали. Оболонь же наоборот строилась для жилищных нужд пролетариата, ситуацию в лучшую сторону немного поменяли новые дома и смена первых владельцев старого фонда. Из за расположения района вблизи метро и близости самого метро до центра, начиная с 2004 года, приезжие активно покупали квартиры вокруг Оболони и Минской .У русановки сейчас два недостатка - въезд и выезд, который упирается в развязки мостов.

Я не застал Русановку изнутри во времена ее расцвета(1975-1992).Только проезжая по Воссоединения в начале 90-х было видно еще более-менее свежие дома, и ивы по берегам чистого канала.Где-то с 1995 по 2003 был жесткий упадок, с дейли-стендапами бандюков во дворах и обрыгаными подьездами. Может из-за исхода евреев в начале 90-х? Потом потихоньку начало все выкарабкивться, детей-внуков "непролетариата" разбавили новые жильцы,склонные к винтажности и верящие в какую-то особость района. А Оболонь как раз в 90-х, начале 0-х была на коне, там строилось большинство новостроев класса выше среднего. Помню свою вау-прогулку там в 1999, монолитные 24 этажки смотрелись как Манхеттен.