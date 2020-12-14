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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лип, 2023 16:17
Goibhniu написав:Frant
Так, все так
Нехай цi бариги сидять по єс та тужаться продати свий награбований бетон.
Награбований кеш скiнчиться, а працювати вони не придатнi.
Ще 2-3 роки и бетон в У неможливо буде продати вiд слова взагалi.
Залишиться 15-20 млн населення - бiльшiсть чоловiки 50+ та бабулi пєнси.
Бариги спробують повернуться шукати кормушок шоб знов грабувати тут.
Але, грабiжникiв багато, а кормушок кiнцеве число.
Ещё один больной на голову
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beee
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Додано: Нед 23 лип, 2023 16:21
beee написав:
Goibhniu написав:Frant
Так, все так
Нехай цi бариги сидять по єс та тужаться продати свий награбований бетон.
Награбований кеш скiнчиться, а працювати вони не придатнi.
Ще 2-3 роки и бетон в У неможливо буде продати вiд слова взагалi.
Залишиться 15-20 млн населення - бiльшiсть чоловiки 50+ та бабулi пєнси.
Бариги спробують повернуться шукати кормушок шоб знов грабувати тут.
Але, грабiжникiв багато, а кормушок кiнцеве число.
Ещё один больной на голову
Бєєєє, готуйся до реального зниження цін Кржн.
Можливо, Ти змушений будеш шукати іншу роботу, не купи-продай новобуд.
Рекомендую подумати вже зараз і освоїти професію шофера, слюсаря чи сантехніка.
Пригодиться, особливо в Європі.
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Frant
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Додано: Нед 23 лип, 2023 16:25
Goibhniu написав:Frant
Так, все так
Нехай цi бариги сидять по єс та тужаться продати свий награбований бетон.
Награбований кеш скiнчиться, а працювати вони не придатнi.
Ще 2-3 роки и бетон в У неможливо буде продати вiд слова взагалi.
Залишиться 15-20 млн населення - бiльшiсть чоловiки 50+ та бабулi пєнси.
Бариги спробують повернуться шукати кормушок шоб знов грабувати тут.
Але, грабiжникiв багато, а кормушок кiнцеве число.
а як же філіпінки, мені що не привезуть ?
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flyman
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3
Додано: Нед 23 лип, 2023 16:31
flyman
Що за ставлення до Фiлипiн? - там середнiй заробiток вищий за Україну
а також тепло, приємно i дуже дешево
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Goibhniu
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Додано: Нед 23 лип, 2023 16:32
beee
Коли немає аргументiв то iдуть спроби образ
Давай, потужись ще
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Goibhniu
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Додано: Нед 23 лип, 2023 16:35
Оказывается, люди, заработавшие на несколько квартир, не умеют работать.
Я уже продал весной севен дешевле на 20 куе. Послушай проходимцев, называется.
Можно слушать советы людей, которые заработали хотя бы на одну квартиру и не в селе в 100 км от Киева, а в Киеве.
Все остальное - это советы аферистов пройдисвітів
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beee
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Додано: Нед 23 лип, 2023 16:36
Frant написав:
Бєєєє, готуйся до реального зниження цін Кржн.
На ЯГ якраз залишиться попит, іноземцям все ж таки цікаво пожити у центрі столиці героїчно воюючої країни, такий собі атракціон. А от усілякі варшавські підуть лісом, що без метро, що з ним. Передбвчаю тренд - за кілька років Київ буде космополітичним містом іноземців європейського, азійського та що саме цікаве - свіжоукраїнського походження. Хочещ цікавао пожити в Україні - треба мати інше громадянство. Українське лише дає право обирати між різними сортами ...е..літи
раз на 5 років.
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 23 лип, 2023 16:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 16:36
Goibhniu написав:beee
Коли немає аргументiв то iдуть спроби образ
Давай, потужись ще
А які аргументи на бред сумасшедшего?
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beee
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Додано: Нед 23 лип, 2023 16:53
beee написав:
Оказывается, люди, заработавшие на несколько квартир, не умеют работать.
Я уже продал весной севен дешевле на 20 куе. Послушай проходимцев, называется.
Можно слушать советы людей, которые заработали хотя бы на одну квартиру и не в селе в 100 км от Киева, а в Киеве.
Бєєє, ти не схожий на власника декількох квартир в столиці.
Ти схожий на рила-новобудівця, який намагається продати квартири за довоєнними цінами, всупереч здоровому глузду.
Твої опуси з картинками київських кабаків як реперів наявності платоспроможного на Кржн населення - просто смішні і убогі.
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Frant
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