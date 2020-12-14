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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лип, 2023 08:34
Frant , як ви виявили знелюднення? Бо якраз вздовж трас села ще живуть. Тут є можливість менш ніж за годину доїхати до Чернігова (Житомира) чи Києва . На роботу, чи до лікаря, чи дитині в ВУЗ. Щось продати зі свого городу на трасі, або відвезти до міста. А от справжня *опа вглиб , подалі від державних трас хоча б кілометрів на 30-50… де автобуси навіть до райцентру ходять навіть не щодня. А асфальт давно зліз.
Додано: Нед 23 лип, 2023 10:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Дом с ОСББ
Додано: Нед 23 лип, 2023 11:21
Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.
Додано: Нед 23 лип, 2023 11:50
Я не застал Русановку изнутри во времена ее расцвета(1975-1992).
Только проезжая по Воссоединения в начале 90-х было видно еще более-менее свежие дома, и ивы по берегам чистого канала.
Где-то с 1995 по 2003 был жесткий упадок, с дейли-стендапами бандюков во дворах и обрыгаными подьездами. Может из-за исхода евреев в начале 90-х? Потом потихоньку начало все выкарабкивться, детей-внуков "непролетариата" разбавили новые жильцы,склонные к винтажности и верящие в какую-то особость района. А Оболонь как раз в 90-х, начале 0-х была на коне, там строилось большинство новостроев класса выше среднего. Помню свою вау-прогулку там в 1999, монолитные 24 этажки смотрелись как Манхеттен.
Додано: Нед 23 лип, 2023 13:08
Иванчук просто жадібний, не хоче заплатити і стати інвалідом плоскостопія. А покупці фешенебельного житла бізнес-класу у Бі - мають гроші і тому дуже хворі. У них є гроші і на житло за 200к+, і на ВЛК/МСЕК. Ну звичайно не можна виключати, що вони чіновники, або працівники підприємств критичної інфраструктур. Після Реберні - на зміну та чистити забиту каналізацію
Додано: Нед 23 лип, 2023 16:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ещё один больной на голову
Додано: Нед 23 лип, 2023 16:21
Бєєєє, готуйся до реального зниження цін Кржн.
Можливо, Ти змушений будеш шукати іншу роботу, не купи-продай новобуд.
Рекомендую подумати вже зараз і освоїти професію шофера, слюсаря чи сантехніка.
Пригодиться, особливо в Європі.
Додано: Нед 23 лип, 2023 16:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Оказывается, люди, заработавшие на несколько квартир, не умеют работать.
Я уже продал весной севен дешевле на 20 куе. Послушай проходимцев, называется.
Можно слушать советы людей, которые заработали хотя бы на одну квартиру и не в селе в 100 км от Киева, а в Киеве.
Все остальное - это советы аферистов пройдисвітів
Додано: Нед 23 лип, 2023 16:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На ЯГ якраз залишиться попит, іноземцям все ж таки цікаво пожити у центрі столиці героїчно воюючої країни, такий собі атракціон. А от усілякі варшавські підуть лісом, що без метро, що з ним. Передбвчаю тренд - за кілька років Київ буде космополітичним містом іноземців європейського, азійського та що саме цікаве - свіжоукраїнського походження. Хочещ цікавао пожити в Україні - треба мати інше громадянство. Українське лише дає право обирати між різними сортами ...е..літи раз на 5 років.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 23 лип, 2023 16:56, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 23 лип, 2023 18:11
beee
Якщо хтось своїм розумом (наприклад дуже освiчений в IT) або (недержавним) бiзнесом заробив на 2 квартири в Києвi ти вiн розумiє шо це вкладання пiд 2% рiчних максимум 3% в арендi, i з дуже великим ризиком i майже нульовим шансом зростання з горiзонтом 10 рoкiв.
Навiщо, коли по Європi безлiч набагато приваблiвiвших варiантiв.
I з кожним роком поки Європа дешевшає вони стають все бiльш цiкавими.
Навiть тупi крадiї з держ-посад в У це розумiють.
Тому i парять КРЖН з усiх прасок.
Ви "шановний" один з них або просто їх обслуговуєте?
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