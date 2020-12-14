|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лип, 2023 18:29
Goibhniu написав:beee
Якщо хтось своїм розумом (наприклад дуже освiчений в IT) або (недержавним) бiзнесом заробив на 2 квартири в Києвi ти вiн розумiє шо це вкладання пiд 2% рiчних максимум 3% в арендi, i з дуже великим ризиком i майже нульовим шансом зростання з горiзонтом 10 рoкiв.
Навiщо, коли по Європi безлiч набагато приваблiвiвших варiантiв.
I з кожним роком поки Європа дешевшає вони стають все бiльш цiкавими.
Навiть тупi крадiї з держ-посад в У це розумiють.
Тому i парять КРЖН з усiх прасок.
Ви "шановний" один з них або просто їх обслуговуєте?
короткий флешбек про копійчужок із ковідлом: чекали що всі мали вмерти, хто вижив, тому квартири із заколоченими вікнами на Хрещатику за мішок картоплі ... в результаті ціна Х$1.5 від доковідних ... чи є надія, що вашингтонський обком припинить фінансування проекту, в яке вже стільки бабла пішло?
fler написав:
На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу.
Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять.
Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31991
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1521 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 23 лип, 2023 18:36
Goibhniu написав:beee
Якщо хтось своїм розумом (наприклад дуже освiчений в IT) або (недержавним) бiзнесом заробив на 2 квартири в Києвi ти вiн розумiє шо це вкладання пiд 2% рiчних максимум 3% в арендi, i з дуже великим ризиком i майже нульовим шансом зростання з горiзонтом 10 рoкiв.
Навiщо, коли по Європi безлiч набагато приваблiвiвших варiантiв.
I з кожним роком поки Європа дешевшає вони стають все бiльш цiкавими.
Навiть тупi крадiї з держ-посад в У це розумiють.
Тому i парять КРЖН з усiх прасок.
Ви "шановний" один з них або просто їх обслуговуєте?
Последние три квартиры:
2. Учредитель Uklon. Пашет по 16 часов.
3. Сервис таблеток - разработчик.
1. Фермер
Я на первую квартиру заработал предприним.деятельностью. с ноля придумал успешный проект, привлёк капитал, вошёл учред., отдал долги и все счастливы, налоги оплачены.
В аренде у меня была квартира весь текущий год. 8% годовых в $.
Не нужно оперировать сплетнями из газет, а выйти в реальный мир и общаться с людьми.
Особенно смешно про крадіїв. Там по 20 квартир покупается. И не у обычных людей.
Востаннє редагувалось beee
в Нед 23 лип, 2023 18:52, всього редагувалось 1 раз.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 766
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 лип, 2023 18:39
Да и эти покупатели, бОльшие патриоты, чем вы. Потому что давным давно они со своим умом могли сдрыснуть в любую точку мира.
Они не стервятники, которые только и ждут когда страна рухнет
Востаннє редагувалось beee
в Нед 23 лип, 2023 18:53, всього редагувалось 1 раз.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 766
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 лип, 2023 18:42
Про ковід повна нісенітниця))
Про гроші на "відновлення" - хто дасть, на які проекти хоч один приклад, під які умови могли б дати, дати кому цім крадіям?
Добре, ще простіше - відновлення після війни - коли і як вона може скінчитися хочаб один реальний варінт наведіть, бо вірити в гроші з неба ви вірете а як війну (або у вiйнi) перемогти з цією ненежерлевою кастою сидільців на потоках, як???
-
Goibhniu
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 10.03.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 лип, 2023 19:02
beee
1) про 20/100-хатченкiв i йде мова - вони формують цiни
2) по % доходностi - всi знайомi платять 8-15К грн за кварири цiною 70-150К$,
це яка доходнiсть? 3% рiчних, а пiсля рихтування i простоїв менше 2%
3) хто пiсля вiйни буде робити на будь який бiзнес, до вiйни професiоналiв було дуже важко знайти, а тепер як?
Система зжерла свiй корм, своїх людей, не зупинилася i не одумалася пiд час вiйни, гiрше з тим, грабує так якби в останнiй раз.
I сподiвається що за них переможуть, i потiм дадуть їм грошей на розкрадання "вiдновлення" . Морони.
-
Goibhniu
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 10.03.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 лип, 2023 19:14
Goibhniu написав:beee
1) про 20/100-хатченкiв i йде мова - вони формують цiни
2) по % доходностi - всi знайомi платять 8-15К грн за кварири цiною 70-150К$,
це яка доходнiсть? 3% рiчних, а пiсля рихтування i простоїв менше 2%
3) хто пiсля вiйни буде робити на будь який бiзнес, до вiйни професiоналiв було дуже важко знайти, а тепер як?
Система зжерла свiй корм, своїх людей, не зупинилася i не одумалася пiд час вiйни, гiрше з тим, грабує так якби в останнiй раз.
I сподiвається що за них переможуть, i потiм дадуть їм грошей на розкрадання "вiдновлення" . Морони.
ніше Frantа зайнята, придумайте щось оригінальніше
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31991
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1521 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 23 лип, 2023 19:16
beee написав:
Оказывается, люди, заработавшие на несколько квартир, не умеют работать.
Я уже продал весной севен дешевле на 20 куе. Послушай проходимцев, называется.
Можно слушать советы людей, которые заработали хотя бы на одну квартиру и не в селе в 100 км от Киева, а в Киеве.
Все остальное - это советы аферистов пройдисвітів
Бєєє, ти не схожий на власника декількох квартир в столиці.
Ти схожий на рила-новобудівця, який намагається продати квартири за довоєнними цінами, всупереч здоровому глузду.
Твої опуси з картинками київських кабаків як реперів наявності платоспроможного на Кржн населення - просто смішні і убогі.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23283
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1552 раз.
- Подякували: 2474 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 лип, 2023 19:18
beee написав:
Да и эти покупатели, бОльшие патриоты, чем вы. Потому что давным давно они со своим умом могли сдрыснуть в любую точку мира.
Они не стервятники, которые только и ждут когда страна рухнет
Тобі з Польщі, куди ти втік після 24.02.2022, видніше, хто патріот, а хто сраний дезертир
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23283
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1552 раз.
- Подякували: 2474 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23879
|16181109
|
|
|1211
|5308989
|
|
|3
|5775
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|