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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лип, 2023 18:36
Goibhniu написав:beee
Якщо хтось своїм розумом (наприклад дуже освiчений в IT) або (недержавним) бiзнесом заробив на 2 квартири в Києвi ти вiн розумiє шо це вкладання пiд 2% рiчних максимум 3% в арендi, i з дуже великим ризиком i майже нульовим шансом зростання з горiзонтом 10 рoкiв.
Навiщо, коли по Європi безлiч набагато приваблiвiвших варiантiв.
I з кожним роком поки Європа дешевшає вони стають все бiльш цiкавими.
Навiть тупi крадiї з держ-посад в У це розумiють.
Тому i парять КРЖН з усiх прасок.
Ви "шановний" один з них або просто їх обслуговуєте?
Последние три квартиры:
2. Учредитель Uklon. Пашет по 16 часов.
3. Сервис таблеток - разработчик.
1. Фермер
Я на первую квартиру заработал предприним.деятельностью. с ноля придумал успешный проект, привлёк капитал, вошёл учред., отдал долги и все счастливы, налоги оплачены.
В аренде у меня была квартира весь текущий год. 8% годовых в $.
Не нужно оперировать сплетнями из газет, а выйти в реальный мир и общаться с людьми.
Особенно смешно про крадіїв. Там по 20 квартир покупается. И не у обычных людей.
Востаннє редагувалось beee
в Нед 23 лип, 2023 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 18:39
Да и эти покупатели, бОльшие патриоты, чем вы. Потому что давным давно они со своим умом могли сдрыснуть в любую точку мира.
Они не стервятники, которые только и ждут когда страна рухнет
Востаннє редагувалось beee
в Нед 23 лип, 2023 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 19:35
beee написав:
Да и эти покупатели, бОльшие патриоты, чем вы. Потому что давным давно они со своим умом могли сдрыснуть в любую точку мира.
Они не стервятники, которые только и ждут когда страна рухнет
Яким розумом, Бєєє???
Твої клієнти - професори, доктори фізико-математичних наук? Чи звичайні представники укро-їліти, які в СРСРівські часи працювали токарями, сантехніками чи сиділи в тюрмі за кримінальні злочини?)))
)
Купляти квартири перед падінням цін - це могутній розум?)))
Дивно чути про патріотизм від людини,яка здриснула з України зразу після 24.02.2022.
Бєєє, ти не схожий на власника декількох квартир в столиці.
Ти схожий на рила-новобудівця, який намагається продати квартири за довоєнними цінами, всупереч здоровому глузду.
Твої опуси з картинками київських кабаків як реперів наявності платоспроможного на Кржн населення - просто смішні і убогі.
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