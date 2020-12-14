RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11071110721107311074
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 18:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Goibhniu написав:beee

Якщо хтось своїм розумом (наприклад дуже освiчений в IT) або (недержавним) бiзнесом заробив на 2 квартири в Києвi ти вiн розумiє шо це вкладання пiд 2% рiчних максимум 3% в арендi, i з дуже великим ризиком i майже нульовим шансом зростання з горiзонтом 10 рoкiв.

Навiщо, коли по Європi безлiч набагато приваблiвiвших варiантiв.
I з кожним роком поки Європа дешевшає вони стають все бiльш цiкавими.

Навiть тупi крадiї з держ-посад в У це розумiють.
Тому i парять КРЖН з усiх прасок.
Ви "шановний" один з них або просто їх обслуговуєте?




Последние три квартиры:
2. Учредитель Uklon. Пашет по 16 часов.
3. Сервис таблеток - разработчик.
1. Фермер

Я на первую квартиру заработал предприним.деятельностью. с ноля придумал успешный проект, привлёк капитал, вошёл учред., отдал долги и все счастливы, налоги оплачены.

В аренде у меня была квартира весь текущий год. 8% годовых в $.
Не нужно оперировать сплетнями из газет, а выйти в реальный мир и общаться с людьми.

Особенно смешно про крадіїв. Там по 20 квартир покупается. И не у обычных людей.
Востаннє редагувалось beee в Нед 23 лип, 2023 18:52, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 766
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 18:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Да и эти покупатели, бОльшие патриоты, чем вы. Потому что давным давно они со своим умом могли сдрыснуть в любую точку мира.
Они не стервятники, которые только и ждут когда страна рухнет
Востаннє редагувалось beee в Нед 23 лип, 2023 18:53, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 766
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:35

  beee написав:Да и эти покупатели, бОльшие патриоты, чем вы. Потому что давным давно они со своим умом могли сдрыснуть в любую точку мира.
Они не стервятники, которые только и ждут когда страна рухнет

Яким розумом, Бєєє???
Твої клієнти - професори, доктори фізико-математичних наук? Чи звичайні представники укро-їліти, які в СРСРівські часи працювали токарями, сантехніками чи сиділи в тюрмі за кримінальні злочини?)))
)
Купляти квартири перед падінням цін - це могутній розум?)))

Дивно чути про патріотизм від людини,яка здриснула з України зразу після 24.02.2022.

Бєєє, ти не схожий на власника декількох квартир в столиці.
Ти схожий на рила-новобудівця, який намагається продати квартири за довоєнними цінами, всупереч здоровому глузду.

Твої опуси з картинками київських кабаків як реперів наявності платоспроможного на Кржн населення - просто смішні і убогі.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23282
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11071110721107311074
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23879 16181141
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лип, 2023 11:57
vitaliiangel
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308990
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5775
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1269)
23.07.2023 20:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.