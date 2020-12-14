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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лип, 2023 18:36
Goibhniu написав:beee
Якщо хтось своїм розумом (наприклад дуже освiчений в IT) або (недержавним) бiзнесом заробив на 2 квартири в Києвi ти вiн розумiє шо це вкладання пiд 2% рiчних максимум 3% в арендi, i з дуже великим ризиком i майже нульовим шансом зростання з горiзонтом 10 рoкiв.
Навiщо, коли по Європi безлiч набагато приваблiвiвших варiантiв.
I з кожним роком поки Європа дешевшає вони стають все бiльш цiкавими.
Навiть тупi крадiї з держ-посад в У це розумiють.
Тому i парять КРЖН з усiх прасок.
Ви "шановний" один з них або просто їх обслуговуєте?
Последние три квартиры:
2. Учредитель Uklon. Пашет по 16 часов.
3. Сервис таблеток - разработчик.
1. Фермер
Я на первую квартиру заработал предприним.деятельностью. с ноля придумал успешный проект, привлёк капитал, вошёл учред., отдал долги и все счастливы, налоги оплачены.
В аренде у меня была квартира весь текущий год. 8% годовых в $.
Не нужно оперировать сплетнями из газет, а выйти в реальный мир и общаться с людьми.
Особенно смешно про крадіїв. Там по 20 квартир покупается. И не у обычных людей.
Востаннє редагувалось beee
в Нед 23 лип, 2023 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 18:39
Да и эти покупатели, бОльшие патриоты, чем вы. Потому что давным давно они со своим умом могли сдрыснуть в любую точку мира.
Они не стервятники, которые только и ждут когда страна рухнет
Востаннє редагувалось beee
в Нед 23 лип, 2023 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 21:05
Микитась кілька днів тому вийшов із СІЗО, заставу було внесено на минулих вихідних.
Розмір застави у справі про хабар для мера Дніпра екснардепу Микитасю зменшили вдвічі – із 40 до 20 мільйонів гривень.
Наприкінці засідання Микитась попросив суддів дозволити йому поїхати від 2 до 7 серпня до Івано-Франківської та Львівської областей за сімейними обставинами. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не заперечувив, але тільки в тому разі, якщо це не зашкодить судовому розгляду. У результаті Микитасю дозволили залишити Київ на шість днів.
Наступне засідання в цій справі має відбутися 4 серпня. Микитась має приєднатися через відеозв’язок, а 7 серпня прибути на засідання в приміщення суду.
Нагадаємо, Максим Микитась був затриманий у жовтні минулого року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той запевняв, що екснардеп-забудовник пропонував йому 22 мільйони євро за участь певних компаній у будівництві метро в Дніпрі. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.
Екснардеп також обвинувачується в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії. Справа наразі слухається в суді.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 21:21
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Срочно понадобился специалист для розбудови країни.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 22:13
flyman написав: fler написав:
На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу.
Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять.
Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації
, і про інші джерела російських же коштів.
Оце виділене слово треба було на самий початок, щоб далі не читати.
Краще б же ви пане Флайман Соскіна цитували, він більше адекватний ніж це
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Додано: Нед 23 лип, 2023 22:24
beee написав:
Да и эти покупатели, бОльшие патриоты, чем вы. Потому что давным давно они со своим умом могли сдрыснуть в любую точку мира.
Они не стервятники, которые только и ждут когда страна рухнет
Яким розумом, Бєєє???
Твої клієнти - професори, доктори фізико-математичних наук? Чи звичайні тугодумні представники укро-їліти, які в СРСРівські часи працювали токарями, сантехніками чи сиділи в тюрмі за кримінальні злочини?)))
Купляти квартири перед падінням цін - це могутній розум?)))
Дивно чути про патріотизм від людини,яка здриснула з України зразу після 24.02.2022.
Бєєє, ти не схожий на власника декількох квартир в столиці.
Ти схожий на рила-новобудівця, який намагається продати квартири за довоєнними цінами, всупереч здоровому глузду.
Твої опуси з картинками київських кабаків як реперів наявності платоспроможного на Кржн населення - просто смішні і убогі.
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