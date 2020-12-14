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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лип, 2023 21:05
Микитась кілька днів тому вийшов із СІЗО, заставу було внесено на минулих вихідних.
Розмір застави у справі про хабар для мера Дніпра екснардепу Микитасю зменшили вдвічі – із 40 до 20 мільйонів гривень.
Наприкінці засідання Микитась попросив суддів дозволити йому поїхати від 2 до 7 серпня до Івано-Франківської та Львівської областей за сімейними обставинами. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не заперечувив, але тільки в тому разі, якщо це не зашкодить судовому розгляду. У результаті Микитасю дозволили залишити Київ на шість днів.
Наступне засідання в цій справі має відбутися 4 серпня. Микитась має приєднатися через відеозв’язок, а 7 серпня прибути на засідання в приміщення суду.
Нагадаємо, Максим Микитась був затриманий у жовтні минулого року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той запевняв, що екснардеп-забудовник пропонував йому 22 мільйони євро за участь певних компаній у будівництві метро в Дніпрі. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.
Екснардеп також обвинувачується в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії. Справа наразі слухається в суді.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 21:21
vitaliiangel
Срочно понадобился специалист для розбудови країни.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 22:13
flyman написав: fler написав:
На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу.
Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять.
Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації
, і про інші джерела російських же коштів.
Оце виділене слово треба було на самий початок, щоб далі не читати.
Краще б же ви пане Флайман Соскіна цитували, він більше адекватний ніж це
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fox767676
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Додано: Нед 23 лип, 2023 23:01
hume написав:
У русановки сейчас два недостатка - въезд и выезд, который упирается в развязки мостов.
Основний недолік - контингент - діти та онуки діячів "високої культури і побуту".
Багато божевільних та буйних.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 23:53
vitaliiangel написав:
Микитась кілька днів тому вийшов із СІЗО, заставу було внесено на минулих вихідних.
Розмір застави у справі про хабар для мера Дніпра екснардепу Микитасю зменшили вдвічі – із 40 до 20 мільйонів гривень.
Наприкінці засідання Микитась попросив суддів дозволити йому поїхати від 2 до 7 серпня до Івано-Франківської та Львівської областей за сімейними обставинами. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не заперечувив, але тільки в тому разі, якщо це не зашкодить судовому розгляду. У результаті Микитасю дозволили залишити Київ на шість днів.
Наступне засідання в цій справі має відбутися 4 серпня. Микитась має приєднатися через відеозв’язок, а 7 серпня прибути на засідання в приміщення суду.
Нагадаємо, Максим Микитась був затриманий у жовтні минулого року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той запевняв, що екснардеп-забудовник пропонував йому 22 мільйони євро за участь певних компаній у будівництві метро в Дніпрі. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.
Екснардеп також обвинувачується в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії. Справа наразі слухається в суді.
Ой мутно там всё
Метро заморожено где то с понедельника, 28.02.22
Турков принудительно вывезло правительство
Контракты подписаны с ними и на их же кредитные деньги всё строится(ну не счёт же нашего скудного городского бюджета)
Так что Микитась либо идиёт, у которого 146% не такого чемодана с таким кэшем, либо через одного на крючке прощупывали другого за крючок(а что Боря на крючке - так видно по его другу Корбану(Укроп))
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Додано: Пон 24 лип, 2023 02:07
fox767676 написав:
Да ребята. Реально город пустой, ждём обвал. Каюсь. В реберню на Арсенальной зашёл, мест нет. Плохо дело
Да, если новости не читать, то все супер и на Печерске, и на Левобережке. Какое-то искривление пространственно-временного континииума. Кто все эти красиые и уверенные молодые люди? Граждане других стран дауншифтящие в Украине? Инвалиды плоскостопия ? Гроссмейстера Иванчука , 54 года, на турнир не выпустили, а эти чиллят.
Призовники з 18 до 27 (їх тільки за власним бажанням) і прочій люд в центрі - а взагалі судити кржн по реберні - це мощно - краще сходіть в трц - всі магазини одягу пусті - як і трц вцілому
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Додано: Пон 24 лип, 2023 02:25
З початку року НБУ продав 11 млрд баксів а купив 100 при цьому валютні резерви збільшились - ось і порахуйте, хто зостанеться з баксами, хто з гривнею, а хто з київським бетоном - це про перспективи в цілому)
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