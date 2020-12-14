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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лип, 2023 21:05
Микитась кілька днів тому вийшов із СІЗО, заставу було внесено на минулих вихідних.
Розмір застави у справі про хабар для мера Дніпра екснардепу Микитасю зменшили вдвічі – із 40 до 20 мільйонів гривень.
Наприкінці засідання Микитась попросив суддів дозволити йому поїхати від 2 до 7 серпня до Івано-Франківської та Львівської областей за сімейними обставинами. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не заперечувив, але тільки в тому разі, якщо це не зашкодить судовому розгляду. У результаті Микитасю дозволили залишити Київ на шість днів.
Наступне засідання в цій справі має відбутися 4 серпня. Микитась має приєднатися через відеозв’язок, а 7 серпня прибути на засідання в приміщення суду.
Нагадаємо, Максим Микитась був затриманий у жовтні минулого року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той запевняв, що екснардеп-забудовник пропонував йому 22 мільйони євро за участь певних компаній у будівництві метро в Дніпрі. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.
Екснардеп також обвинувачується в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії. Справа наразі слухається в суді.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 21:21
vitaliiangel
Срочно понадобился специалист для розбудови країни.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 22:13
flyman написав: fler написав:
На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу.
Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять.
Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації
, і про інші джерела російських же коштів.
Оце виділене слово треба було на самий початок, щоб далі не читати.
Краще б же ви пане Флайман Соскіна цитували, він більше адекватний ніж це
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Додано: Нед 23 лип, 2023 23:01
hume написав:
У русановки сейчас два недостатка - въезд и выезд, который упирается в развязки мостов.
Основний недолік - контингент - діти та онуки діячів "високої культури і побуту".
Багато божевільних та буйних.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 23:53
vitaliiangel написав:
Микитась кілька днів тому вийшов із СІЗО, заставу було внесено на минулих вихідних.
Розмір застави у справі про хабар для мера Дніпра екснардепу Микитасю зменшили вдвічі – із 40 до 20 мільйонів гривень.
Наприкінці засідання Микитась попросив суддів дозволити йому поїхати від 2 до 7 серпня до Івано-Франківської та Львівської областей за сімейними обставинами. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не заперечувив, але тільки в тому разі, якщо це не зашкодить судовому розгляду. У результаті Микитасю дозволили залишити Київ на шість днів.
Наступне засідання в цій справі має відбутися 4 серпня. Микитась має приєднатися через відеозв’язок, а 7 серпня прибути на засідання в приміщення суду.
Нагадаємо, Максим Микитась був затриманий у жовтні минулого року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той запевняв, що екснардеп-забудовник пропонував йому 22 мільйони євро за участь певних компаній у будівництві метро в Дніпрі. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.
Екснардеп також обвинувачується в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії. Справа наразі слухається в суді.
Ой мутно там всё
Метро заморожено где то с понедельника, 28.02.22
Турков принудительно вывезло правительство
Контракты подписаны с ними и на их же кредитные деньги всё строится(ну не счёт же нашего скудного городского бюджета)
Так что Микитась либо идиёт, у которого 146% не такого чемодана с таким кэшем, либо через одного на крючке прощупывали другого за крючок(а что Боря на крючке - так видно по его другу Корбану(Укроп))
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барабашов
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Додано: Пон 24 лип, 2023 02:25
З початку року НБУ продав 11 млрд баксів а купив 100 при цьому валютні резерви збільшились - ось і порахуйте, хто зостанеться з баксами, хто з гривнею, а хто з київським бетоном - це про перспективи в цілому)
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cherchiltank
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Додано: Пон 24 лип, 2023 07:54
cherchiltank написав:
З початку року НБУ продав 11 млрд баксів а купив 100 при цьому валютні резерви збільшились - ось і порахуйте, хто зостанеться з баксами, хто з гривнею, а хто з київським бетоном - це про перспективи в цілому)
баксы это резанная бумага, которая не приносит доход. Вдобавок (от длительного хранения) плесневеет и с годами обесценивается. Счастье в баксах видит тот, у кого их нет. Выгодно что-то купить а потом десятилетия иметь с этого доход, это интересно. А баксами одно место подтереть.
Сейчас дно, н столько выехало, сделок мало, люди банально сцут покупать бетон. Самое время что-то купить. Ежу понятно, после войны будет всплеск отложенного спроса, жизнь идёт дети растут, им нужно жильё, семьи создаются или рушатся, им нужно жильё. Даже бабушку забрать из села, ей нужно жильё. Или вы к себе в хрущ её поселите?
Все эти всёпропало мы все умрём не от большого ума настроения. То что пропало уже стоит дёшево. Рынку не нужно 3 года определяться с ценами как некоторым форумчанам.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 24 лип, 2023 08:27
Рилам треба собі діагноз поставити. Насамперед.
Ніякого дорожаю під час страшної війни - не може бути.
Рахувати людей в київських кабаках взамін 6 млн. виїхавших - верх тупості.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 08:36
Сейчас что то можно купить в Киеве за 30 шт. баксов 44-50кв.м.можно без ремонта в новом доме?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 24 лип, 2023 08:39
Игорь Алексеевич написав:Сейчас что то можно купить в Киеве за 30 шт. баксов 44-50кв.м.можно без ремонта в новом доме?
В Боярке только можно нахалбуд
Но там ни котла, ни стяжки, ни проводки. Поле с бурьяном. Такое себе
В ОЛХ называется с. святопетровское
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beee
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