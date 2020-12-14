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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 09:07
Игорь Алексеевич написав:
Сейчас что то можно купить в Киеве за 30 шт. баксов 44-50кв.м.можно без ремонта в новом доме?
Тут є такий Флаймен.
Реально спеціаліст по найдешевшому ціновому сегменту в Києві та біля Києва.
Всі "нахалбуди", напівпідвали, недобуди біля ліній ШРТ - він знає, як свої 5 пальців.
Можливо, він продасть вам щось з своєї колекції.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 09:13
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
З початку року НБУ продав 11 млрд баксів а купив 100 при цьому валютні резерви збільшились - ось і порахуйте, хто зостанеться з баксами, хто з гривнею, а хто з київським бетоном - це про перспективи в цілому)
баксы это резанная бумага, которая не приносит доход. Вдобавок (от длительного хранения) плесневеет и с годами обесценивается. Счастье в баксах видит тот, у кого их нет. Выгодно что-то купить а потом десятилетия иметь с этого доход, это интересно. А баксами одно место подтереть.
Сейчас дно, н столько выехало, сделок мало, люди банально сцут покупать бетон. Самое время что-то купить. Ежу понятно, после войны будет всплеск отложенного спроса, жизнь идёт дети растут, им нужно жильё, семьи создаются или рушатся, им нужно жильё. Даже бабушку забрать из села, ей нужно жильё. Или вы к себе в хрущ её поселите?
Все эти всёпропало мы все умрём не от большого ума настроения. То что пропало уже стоит дёшево. Рынку не нужно 3 года определяться с ценами как некоторым форумчанам.
Без цієї різаної бомаги курс би був уже за 100, доречі саме за цю бомагу і продається нерухомість у всьому світі, ну і бетон з роками звісно нє плєсеєвєєт а покривається благородною платіжною)
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Додано: Пон 24 лип, 2023 10:00
Frant написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас что то можно купить в Киеве за 30 шт. баксов 44-50кв.м.можно без ремонта в новом доме?
Тут є такий Флаймен.
Реально спеціаліст по найдешевшому ціновому сегменту в Києві та біля Києва.
Всі "нахалбуди", напівпідвали, недобуди біля ліній ШРТ - він знає, як свої 5 пальців.
Можливо, він продасть вам щось з своєї колекції.
Смотрю есть варианты по ул. Ракетная. Что скажите про район и месторасположение - Голосеевский?
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Додано: Пон 24 лип, 2023 10:01
cherchiltank написав:
Без цієї різаної бомаги курс би був уже за 100, доречі саме за цю бомагу і продається нерухомість
у всьому світі, ну і бетон з роками звісно нє плєсеєвєєт а покривається благородною платіжною)
есть нюанс за цену киевского хруща "по всему миру" вам светит хата в селе или убитая квартира в депрессивном городе, где ни работы ни благ цивилизации. Приятель заработав 100куе начал ездить по миру с целью найти рай. В итоге купил 3 новостроя в Одессе. Два под аренду один себе. А настроения ведь были наполеоновские - купить полиспании или хорватии обязательно вдоль моря. Со 100куе заграницей вы никто. Дешевая раб.сила.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 24 лип, 2023 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 10:07
vitaliiangel написав:
есть нюанс за цену киевской квартиры по всему миру вам светит хата в селе или очень депрессивном городе, где нет ни работы ни благ цивилизации
Скоро буде коштувати, як половина хати в цивілізованому світі.
особливо нерухомість в пригородах Києва.
vitaliiangel написав:
есть нюанс за цену киевского хруща "по всему миру"
будь чесною!
не тільки київського "хруща" без ремонту, а й єпеньського новобуду з ремонтом.
Вони еквівалентні ціною
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Додано: Пон 24 лип, 2023 10:13
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Без цієї різаної бомаги курс би був уже за 100, доречі саме за цю бомагу і продається нерухомість
у всьому світі, ну і бетон з роками звісно нє плєсеєвєєт а покривається благородною платіжною)
есть нюанс за цену киевского хруща "по всему миру" вам светит хата в селе или убитая квартира в депрессивном городе, где ни работы ни благ цивилизации. Приятель заработав 100куе начал ездить по миру с целью найти рай. В итоге купил 3 новостроя в Одессе. Два под аренду один себе. А настроения ведь были наполеоновские - купить полиспании или хорватии обязательно вдоль моря. Со 100куе заграницей вы никто. Дешевая раб.сила.
Це правда, людина у якої одна дві квартири на заході не купить нічого, але є пару нюансів - частина власників не збирається повертатися в Україну, і 200-300 доларів додаткової оренди з складністю іі адміністрування їй також погоди не зробить плюс є власники 10-20 обʼєктів в Києві які також не повернуться - ось їм якраз і потрібні лишні гроші на ту ж нерухомість у Європі - подивимось)
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Додано: Пон 24 лип, 2023 10:20
vitaliiangel написав:
В итоге купил 3 новостроя в Одессе
у мене приятель кпив апартаменти на Кіпрі.
Задоволений.
Вітальєн, ти крім Ірпеня, Києва, Дніпра і Одеси - бував де?
У мене враження, що "ні
".
У тебе надзвичайно обмежений світогляд.
І пролетарське походження.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 10:25
Я уже писал, кто не вернётся. Так оно и происходит.
Не вернётся тот, у кого здесь ничего не было. Ему что в Киеве в общаге жить, что в Польше. У меня женщины бомбоубежища заказывают, чтобы вернуться с детьми. Значит не так уж там клёво.
После открытия границ, сдриснет рабочая сила. Работы нет на гос уровне. Но, как ни странно, это приводит к неожиданному эффекту: работать не кому в ком.секторе, стоимость работ растёт. У штукатуров график на пол года, работать не кому, перестреляли пол бригады. Ламинатчик погиб. А это только начало.
Сейчас вон Одесса, Запорожье в Киев переедут. Интересно, на сколько подешевеет недвига. Наверное рухнет
Кто нибудь из вас платил за два санузла по 5 м2 100 тыс грн за работу?
Смета работ плиточников:
1.Подготовительные работы-4500грн.
2.Работы в с/у с душем-40996грн.
3.Работы в с/у с ванной-44670грн.
4.Доп.работы-3030грн
Монтаж откосов из ЛГК-11.2м/п*150грн-1680грн.
Монтаж тёплого пола-1м²*250грн-250грн.
Затяжка клеем тёплого пола-1м²*150грн-150грн.
Закладка датчиков термостата-2шт.*250грн-500грн
Монтаж пенополистерола на пол-4,5м²*100грн-450грн.
Затирка плитки епоксидной затиркой-?(какая площадь?)
5.Доставка и подьём строй.материалов-3шт.*300грн-900грн
Всего:94096грн.
Расходники:
1.2554грн
2.170грн
3.2870грн
4.2100грн
5.900грн
6 600грн
Всего:9194грн
94096+9194=103290грн.
Получено авансами:
1.15600+200&(7420грн)=23020грн
2.20000грн
3.20000грн
4.4500грн
Всего:67520грн
103290-67520=35570грн (разница)
Востаннє редагувалось beee
в Пон 24 лип, 2023 10:30, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 10:26
beee написав:
А это только начало.
Сейчас вон Одесса, Запорожье в Киев переедут.
І Києв буде сам по собі існувати, як кубічний кінь в сферичному вакуумі?
Бєєє, ти сьогодні забув прийняти таблетки?
Таку пишеш дичину, що капець!
"Фізик-теоретиг", ти взагалі маєш хоч яку освіту, крім 8 класів?
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Додано: Пон 24 лип, 2023 10:31
beee написав:
Я уже писал, кто не вернётся. Так оно и происходит.
Не вернётся тот, у кого здесь ничего не было. Ему что в Киеве в общаге жить, что в Польше. У меня женщины бомбоубежища заказывают, чтобы вернуться с детьми. Значит не так уж там клёво.
После открытия границ, сдриснет рабочая сила. Работы нет. Но, как ни странно, это приводит к неожиданному эффекту: работать не кому, стоимость работ растёт. У штукатуров график на пол года, работать не кому, перестреляли пол бригады. Ламинатчик погиб. А это только начало.
Сейчас вон Одесса, Запорожье в Киев переедут. Интересно, на сколько подешевеет недвига. Наверное рухнет
А хто ж тоді буде купляти нерухомість? Якщо взяти східних мавп з кацапії то у них ріст нерухомості повʼязувався з двома факторами - дешева іпотека та приплив мігрантів з колишніх республік СРСР (в основному різні чуркестани), у нас після 2008 іпотека фактично стоїть, на приплив робочої сили після війни сподівань небагато, залишаються матрасники і бурний ріст економіки - думаєте витягнуть?)
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