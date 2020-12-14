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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11073110741107511076
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  beee написав:А это только начало.
Сейчас вон Одесса, Запорожье в Киев переедут.

І Києв буде сам по собі існувати, як кубічний кінь в сферичному вакуумі?
Бєєє, ти сьогодні забув прийняти таблетки?
Таку пишеш дичину, що капець!

"Фізик-теоретиг", ти взагалі маєш хоч яку освіту, крім 8 класів?
Географию учил в школе? По твоему остаётся мало территории?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:34

  Frant написав:
  beee написав:А это только начало.
Сейчас вон Одесса, Запорожье в Киев переедут.

І Києв буде сам по собі існувати, як кубічний кінь в сферичному вакуумі?
Бєєє, ти сьогодні забув прийняти таблетки?
Таку пишеш дичину, що капець!

"Фізик-теоретиг", ти взагалі маєш хоч яку освіту, крім 8 класів?

Вся країна переїде в Київ - це звісно для ринку нерухомості плюс - але звідки візьмуться гроші? Доречі що з нерухомістю в Одесі? Взагалі там щось будують?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  beee написав:Я уже писал, кто не вернётся. Так оно и происходит.
Не вернётся тот, у кого здесь ничего не было. Ему что в Киеве в общаге жить, что в Польше. У меня женщины бомбоубежища заказывают, чтобы вернуться с детьми. Значит не так уж там клёво.
После открытия границ, сдриснет рабочая сила. Работы нет. Но, как ни странно, это приводит к неожиданному эффекту: работать не кому, стоимость работ растёт. У штукатуров график на пол года, работать не кому, перестреляли пол бригады. Ламинатчик погиб. А это только начало.
Сейчас вон Одесса, Запорожье в Киев переедут. Интересно, на сколько подешевеет недвига. Наверное рухнет

А хто ж тоді буде купляти нерухомість? Якщо взяти східних мавп з кацапії то у них ріст нерухомості повʼязувався з двома факторами - дешева іпотека та приплив мігрантів з колишніх республік СРСР (в основному різні чуркестани), у нас після 2008 іпотека фактично стоїть, на приплив робочої сили після війни сподівань небагато, залишаються матрасники і бурний ріст економіки - думаєте витягнуть?)
Пока что покупают внутренние переселенцы. Я уже писал, что знакомые в Каменском за 30 куе купили 3к. Когда такое было? До войны там за 15 продать нельзя было
beee
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:37

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас что то можно купить в Киеве за 30 шт. баксов 44-50кв.м.можно без ремонта в новом доме?

в нахалбуді ПС
Востаннє редагувалось flyman в Пон 24 лип, 2023 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Откуда гроші. Мой арендатор получает 5 куе в месяц. 3 куе донатит, остальное на жизнь. А откуда в севене каждый месяц кафе открывается? Ну если нет денег, то золотых точек даже больше стало. Что закрылось? Брокард? Это всё излишняя роскошь.
Автосалоны закрывают? Ауди возят пачками

Кстати, я уже давно убрал объявление яр града. Делаю ремонт для жизни. Звонят до сих пор. В пятницу даже смотрели на 340 куе. Почему?
Востаннє редагувалось beee в Пон 24 лип, 2023 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:39

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас что то можно купить в Киеве за 30 шт. баксов 44-50кв.м.можно без ремонта в новом доме?

Тут є такий Флаймен.
Реально спеціаліст по найдешевшому ціновому сегменту в Києві та біля Києва.
Всі "нахалбуди", напівпідвали, недобуди біля ліній ШРТ - він знає, як свої 5 пальців.
Можливо, він продасть вам щось з своєї колекції. :roll:

Смотрю есть варианты по ул. Ракетная. Что скажите про район и месторасположение - Голосеевский?

УКО?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:49

  beee написав:Откуда гроші. Мой арендатор получает 5 куе в месяц. 3 куе донатит, остальное на жизнь. А откуда в севене каждый месяц кафе открывается? Ну если нет денег, то золотых точек даже больше стало. Что закрылось? Брокард? Это всё излишняя роскошь.
Автосалоны закрывают? Ауди возят пачками

Кстати, я уже давно убрал объявление яр града. Делаю ремонт для жизни. Звонят до сих пор. В пятницу даже смотрели на 340 куе. Почему?

Получає чи заробляє? Серед моїх знайомих такі гроші люди отримують в айті чи в сільхозгосподарстві. Що зараз з українським айті сектором можете погуглити, про сільське господарство теж можете погуглити. А краще подумайте що зробить ваш орендар коли війна закінчиться?- купитьквартиру в севені чи поїде за кордон? Чи просто буде орендувати? )
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:53

  beee написав:Откуда гроші. Мой арендатор получает 5 куе в месяц. 3 куе донатит, остальное на жизнь. А откуда в севене каждый месяц кафе открывается? Ну если нет денег, то золотых точек даже больше стало. Что закрылось? Брокард? Это всё излишняя роскошь.
Автосалоны закрывают? Ауди возят пачками

Кстати, я уже давно убрал объявление яр града. Делаю ремонт для жизни. Звонят до сих пор. В пятницу даже смотрели на 340 куе. Почему?

Мені дзвонять по квартирі яку я в оренду здавав у 2014 році, судячи з ціни звонять ріелтори під видом покупців - роботи в них нема - а може бази оновлюють
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