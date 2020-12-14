RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1107511076110771107811079 ... 11083>
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:17

  Игорь Алексеевич написав:В кризис всегда время покупать. Чем держать монеты под матрасом, то лучше в недвигу. После войны она 100 пудов подорожает. А в Киеве будет резкий прыжок цен. Поэтому самое время у кого есть монеты вкладывать в недвигу, но не во все города.

І в які саме города вкладувати ? В Одесу? В Київ? У Львів?
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:18

  cherchiltank написав:
  Игорь Алексеевич написав:В кризис всегда время покупать. Чем держать монеты под матрасом, то лучше в недвигу. После войны она 100 пудов подорожает. А в Киеве будет резкий прыжок цен. Поэтому самое время у кого есть монеты вкладывать в недвигу, но не во все города.

Є одне але, у нас не криза а війна - і кінця цій війні поки не видно. Різкий приток цін куди? До рівня Варшави? З якого дива? В нас ввп як в Польщі? Ми вже в ЄС чи НАТО? Чим Україна буде привабливою після війни?
Вы думаете война будет лет 10 продолжаться??? Вы думаете нам постоянно будут млрд. дол. возить... Что то начнут политики думать на окончание войны в 24г., но Киев останется столицей Украины.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6860
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:18

  Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:
  Игорь Алексеевич написав:Смотрю есть варианты по ул. Ракетная. Что скажите про район и месторасположение - Голосеевский?

Голосіївський район великий. Ракетна - дупа світу посеред промзони

Но цена там 25-27 штук. Чем в ПГТ покупать, то тогда лучше туда вкладывать капитал.

Залежить від того, що за забудовник і проєкт, див не буває. Якщо це нахалбуд без дозволів то краще вже в передмісті. Локація - дно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33463
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 7790 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:19

  cherchiltank написав:
  Игорь Алексеевич написав:В кризис всегда время покупать. Чем держать монеты под матрасом, то лучше в недвигу. После войны она 100 пудов подорожает. А в Киеве будет резкий прыжок цен. Поэтому самое время у кого есть монеты вкладывать в недвигу, но не во все города.

І в які саме города вкладувати ? В Одесу? В Київ? У Львів?

Дальше, в Черновцы.
hume
 
Повідомлень: 9101
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:
  Игорь Алексеевич написав:Смотрю есть варианты по ул. Ракетная. Что скажите про район и месторасположение - Голосеевский?

Голосіївський район великий. Ракетна - дупа світу посеред промзони

Но цена там 25-27 штук. Чем в ПГТ покупать, то тогда лучше туда вкладывать капитал.

За цей капітал на ракетній можна 15 років таке ж чудо орендувати і у випадку кризи кудись переїхати, - а купивши таке - що з ним робити неясно
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:20

  hume написав:
  cherchiltank написав:
  Игорь Алексеевич написав:В кризис всегда время покупать. Чем держать монеты под матрасом, то лучше в недвигу. После войны она 100 пудов подорожает. А в Киеве будет резкий прыжок цен. Поэтому самое время у кого есть монеты вкладывать в недвигу, но не во все города.

І в які саме города вкладувати ? В Одесу? В Київ? У Львів?

Дальше, в Черновцы.

І яка цікаво робота та обʼєм ринку в Чернівцях? На базарі торгувати?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Залежить від того, що за забудовник і проєкт, див не буває. Якщо це нахалбуд без дозволів то краще вже в передмісті. Локація - дно
Я смотрел в этом доме квартиры - уже люди живут, свет, вода и т.п все есть. Поэтому рассматриваю этот вариант.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6860
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Живу в Києві з 1994 року а в районі вулиці ракетної не був ні разу - весь час вважав що там якась промзона і люди не живуть) краще вже вкладати в світло парк - можна хоч подивитись на Дніпро і на те як люди ідуть з кончі заспи)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:За цей капітал на ракетній можна 15 років таке ж чудо орендувати і у випадку кризи кудись переїхати, - а купивши таке - що з ним робити неясно
Если будет дорожать, то и там цены вверх. Недавно продавал дачу. Все говорили она и даром не нужна никому. А на самом деле пришлось, даже повысить стоимость продажи, т.к. 5 чел. готовы были на месте рассчитаться. Продал за неделю, хотя многие кричали - херня...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6860
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:28

  Игорь Алексеевич написав:А на самом деле пришлось, даже повысить стоимость продажи

А можна посилання на об,яву продажі тієї дачі.
Щоб перевірити, чи не заливає пан, який вельми схожий на ріелтора?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23284
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1107511076110771107811079 ... 11083>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2387, 2388, 2389
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23880 16181737
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 02:00
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309005
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5775
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.