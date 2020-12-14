|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:17
Игорь Алексеевич написав:
В кризис всегда время покупать. Чем держать монеты под матрасом, то лучше в недвигу. После войны она 100 пудов подорожает. А в Киеве будет резкий прыжок цен. Поэтому самое время у кого есть монеты вкладывать в недвигу, но не во все города.
І в які саме города вкладувати ? В Одесу? В Київ? У Львів?
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:18
cherchiltank написав: Игорь Алексеевич написав:
В кризис всегда время покупать. Чем держать монеты под матрасом, то лучше в недвигу. После войны она 100 пудов подорожает. А в Киеве будет резкий прыжок цен. Поэтому самое время у кого есть монеты вкладывать в недвигу, но не во все города.
Є одне але, у нас не криза а війна - і кінця цій війні поки не видно. Різкий приток цін куди? До рівня Варшави? З якого дива? В нас ввп як в Польщі? Ми вже в ЄС чи НАТО? Чим Україна буде привабливою після війни?
Вы думаете война будет лет 10 продолжаться??? Вы думаете нам постоянно будут млрд. дол. возить... Что то начнут политики думать на окончание войны в 24г., но Киев останется столицей Украины.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6860
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:18
Игорь Алексеевич написав: Faceless написав: Игорь Алексеевич написав:
Смотрю есть варианты по ул. Ракетная. Что скажите про район и месторасположение - Голосеевский?
Голосіївський район великий. Ракетна - дупа світу посеред промзони
Но цена там 25-27 штук. Чем в ПГТ покупать, то тогда лучше туда вкладывать капитал.
Залежить від того, що за забудовник і проєкт, див не буває. Якщо це нахалбуд без дозволів то краще вже в передмісті. Локація - дно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33463
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1393 раз.
- Подякували: 7790 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:19
cherchiltank написав: Игорь Алексеевич написав:
В кризис всегда время покупать. Чем держать монеты под матрасом, то лучше в недвигу. После войны она 100 пудов подорожает. А в Киеве будет резкий прыжок цен. Поэтому самое время у кого есть монеты вкладывать в недвигу, но не во все города.
І в які саме города вкладувати ? В Одесу? В Київ? У Львів?
Дальше, в Черновцы.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9101
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 932 раз.
- Подякували: 1838 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:19
Игорь Алексеевич написав: Faceless написав: Игорь Алексеевич написав:
Смотрю есть варианты по ул. Ракетная. Что скажите про район и месторасположение - Голосеевский?
Голосіївський район великий. Ракетна - дупа світу посеред промзони
Но цена там 25-27 штук. Чем в ПГТ покупать, то тогда лучше туда вкладывать капитал.
За цей капітал на ракетній можна 15 років таке ж чудо орендувати і у випадку кризи кудись переїхати, - а купивши таке - що з ним робити неясно
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:20
hume написав: cherchiltank написав: Игорь Алексеевич написав:
В кризис всегда время покупать. Чем держать монеты под матрасом, то лучше в недвигу. После войны она 100 пудов подорожает. А в Киеве будет резкий прыжок цен. Поэтому самое время у кого есть монеты вкладывать в недвигу, но не во все города.
І в які саме города вкладувати ? В Одесу? В Київ? У Львів?
Дальше, в Черновцы.
І яка цікаво робота та обʼєм ринку в Чернівцях? На базарі торгувати?)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:20
Faceless написав:
Залежить від того, що за забудовник і проєкт, див не буває. Якщо це нахалбуд без дозволів то краще вже в передмісті. Локація - дно
Я смотрел в этом доме квартиры - уже люди живут, свет, вода и т.п все есть. Поэтому рассматриваю этот вариант.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6860
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:23
Живу в Києві з 1994 року а в районі вулиці ракетної не був ні разу - весь час вважав що там якась промзона і люди не живуть) краще вже вкладати в світло парк - можна хоч подивитись на Дніпро і на те як люди ідуть з кончі заспи)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:24
cherchiltank написав:
За цей капітал на ракетній можна 15 років таке ж чудо орендувати і у випадку кризи кудись переїхати, - а купивши таке - що з ним робити неясно
Если будет дорожать, то и там цены вверх. Недавно продавал дачу. Все говорили она и даром не нужна никому. А на самом деле пришлось, даже повысить стоимость продажи, т.к. 5 чел. готовы были на месте рассчитаться. Продал за неделю, хотя многие кричали - херня...
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6860
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:28
Игорь Алексеевич написав:
А на самом деле пришлось, даже повысить стоимость продажи
А можна посилання на об,яву продажі тієї дачі.
Щоб перевірити, чи не заливає пан, який вельми схожий на ріелтора?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23284
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1552 раз.
- Подякували: 2473 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23880
|16181737
|
|
|1211
|5309005
|
|
|3
|5775
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|