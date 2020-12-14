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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29
cherchiltank написав:
Живу в Києві з 1994 року а в районі вулиці ракетної не був ні разу - весь час вважав що там якась промзона і люди не живуть) краще вже вкладати в світло парк - можна хоч подивитись на Дніпро і на те як люди ідуть з кончі заспи)
Этот вариант тоже рассматриваю. Хотя снимал в пандемию на Ракетной в этом доме квартиру. Особых неудобств не почувствовал. Передвигался только на машине. Да там с общ. транспортом проблема, но я давно им не пользуюсь. Вид из окна был супер и Днепро и самолёты из Борисполя были видны
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 24 лип, 2023 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29
Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
За цей капітал на ракетній можна 15 років таке ж чудо орендувати і у випадку кризи кудись переїхати, - а купивши таке - що з ним робити неясно
Если будет дорожать, то и там цены вверх. Недавно продавал дачу. Все говорили она и даром не нужна никому. А на самом деле пришлось, даже повысить стоимость продажи, т.к. 5 чел. готовы были на месте рассчитаться. Продал за неделю, хотя многие кричали - херня...
Що цікаво дачі та будинки під Києвом в недорогому сегменті піднялись у ціні - вгадайте чому?) відповім - тривог нема, можна поставити генератор, та буржуйку, воду накачати насосом - і якось зиму пережити у випадку блекауту - в місті з цим складніше
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:30
cherchiltank написав: Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
За цей капітал на ракетній можна 15 років таке ж чудо орендувати і у випадку кризи кудись переїхати, - а купивши таке - що з ним робити неясно
Если будет дорожать, то и там цены вверх. Недавно продавал дачу. Все говорили она и даром не нужна никому. А на самом деле пришлось, даже повысить стоимость продажи, т.к. 5 чел. готовы были на месте рассчитаться. Продал за неделю, хотя многие кричали - херня...
Що цікаво дачі та будинки під Києвом в недорогому сегменті піднялись у ціні - вгадайте чому?) відповім - тривог нема, можна поставити генератор, та буржуйку, воду накачати насосом - і якось зиму пережити у випадку блекауту - в місті з цим складніше
В радіусі 30 км від Києва?
Далі - як не було попиту, так і немає.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:33
Так -30-40 км від Києва , точніше від кп
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:36
Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
Живу в Києві з 1994 року а в районі вулиці ракетної не був ні разу - весь час вважав що там якась промзона і люди не живуть) краще вже вкладати в світло парк - можна хоч подивитись на Дніпро і на те як люди ідуть з кончі заспи)
Этот вариант тоже рассматриваю. Хотя снимал в пандемию на Ракетной в этом доме квартиру. Особых неудобств не почувствовал. Передвигался только на машине. Да там с общ. транспортом проблема, но я давно им не пользуюсь. Вид из окна был супер и Днепро и самолёты из Борисполя были видны
За ціну недобудованого світло парку можна купити готовий новобуд в центрі Броварів з ремонтом, з нормальними магазинами макдональдсами та іншими ніштяками - мені взагалі незрозуміло що в тому світлопарку робити? - ходити на найближчу заправку за хот-догами?)
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:43
cherchiltank написав: Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
Живу в Києві з 1994 року а в районі вулиці ракетної не був ні разу - весь час вважав що там якась промзона і люди не живуть) краще вже вкладати в світло парк - можна хоч подивитись на Дніпро і на те як люди ідуть з кончі заспи)
Этот вариант тоже рассматриваю. Хотя снимал в пандемию на Ракетной в этом доме квартиру. Особых неудобств не почувствовал. Передвигался только на машине. Да там с общ. транспортом проблема, но я давно им не пользуюсь. Вид из окна был супер и Днепро и самолёты из Борисполя были видны
За ціну недобудованого світло парку можна купити готовий новобуд в центрі Броварів з ремонтом, з нормальними магазинами макдональдсами та іншими ніштяками - мені взагалі незрозуміло що в тому світлопарку робити? - ходити на найближчу заправку за хот-догами?)
Если есть работа в Киеве, то ежедневно ездить из Броварів??
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:46
Frant написав:
Сьогодні на форумі активізувались рили.
Щось трапилось?
Роботи немає, на хліб не вистачає?
Как раз работы полно. Я не знаю у кого нет работы???
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:49
Игорь Алексеевич написав:
Сейчас что то можно купить в Киеве за 30 шт. баксов 44-50кв.м.можно без ремонта в новом доме?
ЛИНДЕН ЛЮКСУРИ РЕЗИДЕНС
Там и 60 метров целуя руки продадут благодетелю
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:01
Игорь Алексеевич написав:
[
Если есть работа в Киеве, то ежедневно ездить из Броварів??[/quote]
Якщо робота на лівому березі - то з Броварів навіть швидше буде, я вже мовчу про школи та садки - світло парк це гетто для заробітчан Києва
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:02
Феодал написав: airmax78 написав: Феодал написав:
У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят
Купите за 100
Чтобы что? І на хіба?
Це ми вас запитаємо після купівлі.
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