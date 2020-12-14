RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1107611077110781107911080 ... 11083>
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29

  cherchiltank написав:Живу в Києві з 1994 року а в районі вулиці ракетної не був ні разу - весь час вважав що там якась промзона і люди не живуть) краще вже вкладати в світло парк - можна хоч подивитись на Дніпро і на те як люди ідуть з кончі заспи)

Этот вариант тоже рассматриваю. Хотя снимал в пандемию на Ракетной в этом доме квартиру. Особых неудобств не почувствовал. Передвигался только на машине. Да там с общ. транспортом проблема, но я давно им не пользуюсь. Вид из окна был супер и Днепро и самолёты из Борисполя были видны
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 24 лип, 2023 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6860
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29

  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:За цей капітал на ракетній можна 15 років таке ж чудо орендувати і у випадку кризи кудись переїхати, - а купивши таке - що з ним робити неясно
Если будет дорожать, то и там цены вверх. Недавно продавал дачу. Все говорили она и даром не нужна никому. А на самом деле пришлось, даже повысить стоимость продажи, т.к. 5 чел. готовы были на месте рассчитаться. Продал за неделю, хотя многие кричали - херня...

Що цікаво дачі та будинки під Києвом в недорогому сегменті піднялись у ціні - вгадайте чому?) відповім - тривог нема, можна поставити генератор, та буржуйку, воду накачати насосом - і якось зиму пережити у випадку блекауту - в місті з цим складніше
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:30

  cherchiltank написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:За цей капітал на ракетній можна 15 років таке ж чудо орендувати і у випадку кризи кудись переїхати, - а купивши таке - що з ним робити неясно
Если будет дорожать, то и там цены вверх. Недавно продавал дачу. Все говорили она и даром не нужна никому. А на самом деле пришлось, даже повысить стоимость продажи, т.к. 5 чел. готовы были на месте рассчитаться. Продал за неделю, хотя многие кричали - херня...

Що цікаво дачі та будинки під Києвом в недорогому сегменті піднялись у ціні - вгадайте чому?) відповім - тривог нема, можна поставити генератор, та буржуйку, воду накачати насосом - і якось зиму пережити у випадку блекауту - в місті з цим складніше

В радіусі 30 км від Києва?
Далі - як не було попиту, так і немає. :oops:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23284
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так -30-40 км від Києва , точніше від кп
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:36

  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:Живу в Києві з 1994 року а в районі вулиці ракетної не був ні разу - весь час вважав що там якась промзона і люди не живуть) краще вже вкладати в світло парк - можна хоч подивитись на Дніпро і на те як люди ідуть з кончі заспи)

Этот вариант тоже рассматриваю. Хотя снимал в пандемию на Ракетной в этом доме квартиру. Особых неудобств не почувствовал. Передвигался только на машине. Да там с общ. транспортом проблема, но я давно им не пользуюсь. Вид из окна был супер и Днепро и самолёты из Борисполя были видны

За ціну недобудованого світло парку можна купити готовий новобуд в центрі Броварів з ремонтом, з нормальними магазинами макдональдсами та іншими ніштяками - мені взагалі незрозуміло що в тому світлопарку робити? - ходити на найближчу заправку за хот-догами?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:43

  cherchiltank написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:Живу в Києві з 1994 року а в районі вулиці ракетної не був ні разу - весь час вважав що там якась промзона і люди не живуть) краще вже вкладати в світло парк - можна хоч подивитись на Дніпро і на те як люди ідуть з кончі заспи)

Этот вариант тоже рассматриваю. Хотя снимал в пандемию на Ракетной в этом доме квартиру. Особых неудобств не почувствовал. Передвигался только на машине. Да там с общ. транспортом проблема, но я давно им не пользуюсь. Вид из окна был супер и Днепро и самолёты из Борисполя были видны

За ціну недобудованого світло парку можна купити готовий новобуд в центрі Броварів з ремонтом, з нормальними магазинами макдональдсами та іншими ніштяками - мені взагалі незрозуміло що в тому світлопарку робити? - ходити на найближчу заправку за хот-догами?)
Если есть работа в Киеве, то ежедневно ездить из Броварів??
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6860
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:46

  Frant написав:Сьогодні на форумі активізувались рили.
Щось трапилось?
Роботи немає, на хліб не вистачає? :roll:

Как раз работы полно. Я не знаю у кого нет работы???
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6860
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:49

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас что то можно купить в Киеве за 30 шт. баксов 44-50кв.м.можно без ремонта в новом доме?

ЛИНДЕН ЛЮКСУРИ РЕЗИДЕНС
Там и 60 метров целуя руки продадут благодетелю
барабашов
 
Повідомлень: 3322
З нами з: 16.06.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:01

  Игорь Алексеевич написав:[
Если есть работа в Киеве, то ежедневно ездить из Броварів??[/quote]
Якщо робота на лівому березі - то з Броварів навіть швидше буде, я вже мовчу про школи та садки - світло парк це гетто для заробітчан Києва
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:02

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  Феодал написав:У меня похожая ситуация, не хотел тут писать, и за 50 и за 40 - пускай себе это оставят

Купите за 100

Чтобы что? І на хіба?

Це ми вас запитаємо після купівлі.
airmax78
 
Повідомлень: 42464
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1107611077110781107911080 ... 11083>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2387, 2388, 2389
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23880 16181737
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 02:00
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309005
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5775
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.