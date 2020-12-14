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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:02

  Игорь Алексеевич написав:Если есть работа в Киеве, то ежедневно ездить из Броварів??
  Игорь Алексеевич написав:Как раз работы полно. Я не знаю у кого нет работы???
Если "работы полно" ну так найдите работу в Броварах, чтоб не ездить. Блин ответ же на поверхности. Не может такого быть чтоб в Киеве было "работы полно" а в 5км от Киева уже "работы нет".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:05

  барабашов написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас что то можно купить в Киеве за 30 шт. баксов 44-50кв.м.можно без ремонта в новом доме?

ЛИНДЕН ЛЮКСУРИ РЕЗИДЕНС
Там и 60 метров целуя руки продадут благодетелю

Той лінден заселиться наполовину років через 20 коли морально застаріє)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:06

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если есть работа в Киеве, то ежедневно ездить из Броварів??
  Игорь Алексеевич написав:Как раз работы полно. Я не знаю у кого нет работы???
Если "работы полно" ну так найдите работу в Броварах, чтоб не ездить. Блин ответ же на поверхности. Не может такого быть чтоб в Киеве было "работы полно" а в 5км от Киева уже "работы нет".

Ну работи полон за 15 тисяч грн - правда нафіг потрібна така робота?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:09

  cherchiltank написав:Ну работи полон за 15 тисяч грн - правда нафіг потрібна така робота?)
скажу за себя если я трудоустроюсь на 15кгрн меня сожрёт мысль "что я здесь блд делаю" кстати для райцентра 15к окуительная зарплата. Если "работы полно" ждём понаехов.
  flyman написав:Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на $120 "базового доходу" щось нема бажаючих (навіть із знищеним житлом), вити гніздечко в уцілілому цоколі.
шо никто не снимает цоколь за $120?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:13

  Frant написав:
  cherchiltank написав:
  Игорь Алексеевич написав: Если будет дорожать, то и там цены вверх. Недавно продавал дачу. Все говорили она и даром не нужна никому. А на самом деле пришлось, даже повысить стоимость продажи, т.к. 5 чел. готовы были на месте рассчитаться. Продал за неделю, хотя многие кричали - херня...

Що цікаво дачі та будинки під Києвом в недорогому сегменті піднялись у ціні - вгадайте чому?) відповім - тривог нема, можна поставити генератор, та буржуйку, воду накачати насосом - і якось зиму пережити у випадку блекауту - в місті з цим складніше

В радіусі 30 км від Києва?
Далі - як не було попиту, так і немає. :oops:

За 3куе хіба мазанки, хати з цегли від 7куе.
Трохи піднялися, у відсотках може і на 300..50%, а у абсолютних цінах плюс 1..2куе
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:16

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Ну работи полон за 15 тисяч грн - правда нафіг потрібна така робота?)
скажу за себя если я трудоустроюсь на 15кгрн меня сожрёт мысль "что я здесь блд делаю" кстати для райцентра 15к окуительная зарплата. Если "работы полно" ждём понаехов.
  flyman написав:Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на $120 "базового доходу" щось нема бажаючих (навіть із знищеним житлом), вити гніздечко в уцілілому цоколі.
шо никто не снимает цоколь за $120?

нема потенційної господині
  stm написав:Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё
сыры и прошуто...

"зубожіння" у всій красі
Востаннє редагувалось flyman в Пон 24 лип, 2023 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:Ну работи полон за 15 тисяч грн - правда нафіг потрібна така робота?)
за 15 тыс грн. это на завод. Работа есть в бизнесе и за 80 - 100тыс. в мес. а в мирное время доходило и до 300 тыс. в мес.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:16

  flyman написав:хати з цегли від 7куе.
в загальцах за 7 самое убитое. Или рядом дачный посёлок, где нет э.э. воды и магазинов. там реально 7.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:18

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:хати з цегли від 7куе.
в загальцах за 7 самое убитое. Или рядом дачный посёлок, где нет э.э. воды и магазинов. там реально 7.

шас наклікаю, пачекай
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:19

  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:Ну работи полон за 15 тисяч грн - правда нафіг потрібна така робота?)
за 15 тыс грн. это на завод. Работа есть в бизнесе и за 80 - 100тыс. в мес. а в мирное время доходило и до 300 тыс. в мес.

Ранок окуітільних історій :lol:
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