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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 12:02
Игорь Алексеевич написав:
Если есть работа в Киеве, то ежедневно ездить из Броварів??
Игорь Алексеевич написав:
Как раз работы полно. Я не знаю у кого нет работы???
Если "работы полно" ну так найдите работу в Броварах, чтоб не ездить. Блин ответ же на поверхности. Не может такого быть чтоб в Киеве было "работы полно" а в 5км от Киева уже "работы нет".
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:05
барабашов написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас что то можно купить в Киеве за 30 шт. баксов 44-50кв.м.можно без ремонта в новом доме?
ЛИНДЕН ЛЮКСУРИ РЕЗИДЕНС
Там и 60 метров целуя руки продадут благодетелю
Той лінден заселиться наполовину років через 20 коли морально застаріє)
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:06
vitaliiangel написав:
Игорь Алексеевич написав:
Если есть работа в Киеве, то ежедневно ездить из Броварів??
Игорь Алексеевич написав:
Как раз работы полно. Я не знаю у кого нет работы???
Если "работы полно" ну так найдите работу в Броварах, чтоб не ездить. Блин ответ же на поверхности. Не может такого быть чтоб в Киеве было "работы полно" а в 5км от Киева уже "работы нет".
Ну работи полон за 15 тисяч грн - правда нафіг потрібна така робота?)
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:09
cherchiltank написав:
Ну работи полон за 15 тисяч грн - правда нафіг потрібна така робота?)
скажу за себя если я трудоустроюсь на 15кгрн меня сожрёт мысль "что я здесь блд делаю" кстати для райцентра 15к окуительная зарплата. Если "работы полно" ждём понаехов.
flyman написав:
Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на $120 "базового доходу" щось нема бажаючих (навіть із знищеним житлом), вити гніздечко в уцілілому цоколі.
шо никто не снимает цоколь за $120?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 24 лип, 2023 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:13
Frant написав: cherchiltank написав: Игорь Алексеевич написав:
Если будет дорожать, то и там цены вверх. Недавно продавал дачу. Все говорили она и даром не нужна никому. А на самом деле пришлось, даже повысить стоимость продажи, т.к. 5 чел. готовы были на месте рассчитаться. Продал за неделю, хотя многие кричали - херня...
Що цікаво дачі та будинки під Києвом в недорогому сегменті піднялись у ціні - вгадайте чому?) відповім - тривог нема, можна поставити генератор, та буржуйку, воду накачати насосом - і якось зиму пережити у випадку блекауту - в місті з цим складніше
В радіусі 30 км від Києва?
Далі - як не було попиту, так і немає.
За 3куе хіба мазанки, хати з цегли від 7куе.
Трохи піднялися, у відсотках може і на 300..50%, а у абсолютних цінах плюс 1..2куе
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:16
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Ну работи полон за 15 тисяч грн - правда нафіг потрібна така робота?)
скажу за себя если я трудоустроюсь на 15кгрн меня сожрёт мысль "что я здесь блд делаю" кстати для райцентра 15к окуительная зарплата. Если "работы полно" ждём понаехов.
flyman написав:
Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на $120 "базового доходу" щось нема бажаючих (навіть із знищеним житлом), вити гніздечко в уцілілому цоколі.
шо никто не снимает цоколь за $120?
нема потенційної господині
stm написав:
Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё
сыры и прошуто...
"зубожіння" у всій красі
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 24 лип, 2023 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:16
cherchiltank написав:
Ну работи полон за 15 тисяч грн - правда нафіг потрібна така робота?)
за 15 тыс грн. это на завод. Работа есть в бизнесе и за 80 - 100тыс. в мес. а в мирное время доходило и до 300 тыс. в мес.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:16
flyman написав:
хати з цегли від 7куе.
в загальцах за 7 самое убитое. Или рядом дачный посёлок, где нет э.э. воды и магазинов. там реально 7.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:18
vitaliiangel написав: flyman написав:
хати з цегли від 7куе.
в загальцах за 7 самое убитое. Или рядом дачный посёлок, где нет э.э. воды и магазинов. там реально 7.
шас наклікаю, пачекай
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:19
Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
Ну работи полон за 15 тисяч грн - правда нафіг потрібна така робота?)
за 15 тыс грн. это на завод. Работа есть в бизнесе и за 80 - 100тыс. в мес. а в мирное время доходило и до 300 тыс. в мес.
Ранок окуітільних історій
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