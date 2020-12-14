Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Игорь Алексеевич написав:Работа есть в бизнесе и за 80 - 100тыс. в мес.
тогда идите в бизнес с покупайте
барабашов написав:ЛИНДЕН ЛЮКСУРИ РЕЗИДЕНС
зачем вам ракетная?
я еще не знаю, задал вопрос, что можно завтра купить до 30 тыс.? увидел ракетную.... дороже пока нет финансов, верней они есть но сейчас не только в Киеве покупаю... Надо за лето купить несколько недвиг в разных городах.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 24 лип, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати
Да ладно. В 2014 мы построили 70 квартирный дом. Процентов 70 - Донецкая обл. Размели. Династию разметали, французский квартал. Комфорт таун это вообще Донецкая резервация. Продажи были самые высокие за всё время
beee написав:Откуда гроші. Мой арендатор получает 5 куе в месяц. 3 куе донатит, остальное на жизнь. А откуда в севене каждый месяц кафе открывается? Ну если нет денег, то золотых точек даже больше стало. Что закрылось? Брокард? Это всё излишняя роскошь. Автосалоны закрывают? Ауди возят пачками
Кстати, я уже давно убрал объявление яр града. Делаю ремонт для жизни. Звонят до сих пор. В пятницу даже смотрели на 340 куе. Почему?
Получає чи заробляє? Серед моїх знайомих такі гроші люди отримують в айті чи в сільхозгосподарстві. Що зараз з українським айті сектором можете погуглити, про сільське господарство теж можете погуглити. А краще подумайте що зробить ваш орендар коли війна закінчиться?- купитьквартиру в севені чи поїде за кордон? Чи просто буде орендувати? )
В мене декілька замовникіа (50 років+- в іт сфері), один 35 років - виїзний. Добудував будинок. Не хоче нікуди їхати. Орендатор - легко может выехать. Я вам открою страшную тайну, если кому либо нужно сильно выехать, это можно сделать. Легко. Но в одну сторону.
vitaliiangel написав:странный у вас кейс. работы полно, платят золотыми слитками, а квартиру ищете на дне рынка.
у вас может быть др. подход. один раз вложиться по богатому и на всю жизнь. у меня недвига нужна в разных городах и даже в нужна в Болгарии, Румынии и Черногории. Поэтому на каждый регион и страну распределил сумму и покупаю сейчас.
Игорь Алексеевич написав:сейчас не только в Киеве покупаю... Надо за лето купить несколько недвиг в разных городах.
это чё за стратегия, если не секрет, в каждом городе завести жену и приезжать к ней с командировки? flyman Растояние до Киева – 80 км. астанавись. это груда кирпичей. там вокруг нет ни-че-го. судя по фото состояние нежилое. такое можно и поближе на дачах найти. давай до 20км от Киева и шоб жилое.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 12:33, всього редагувалось 3 разів.