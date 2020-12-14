RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 110781107911080110811108211083>
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:19

  Игорь Алексеевич написав:Работа есть в бизнесе и за 80 - 100тыс. в мес.
тогда идите в бизнес с покупайте
  барабашов написав:ЛИНДЕН ЛЮКСУРИ РЕЗИДЕНС
зачем вам ракетная?

странный у вас кейс. работы полно, платят золотыми слитками, а квартиру ищете на дне рынка.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 12:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:20

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Работа есть в бизнесе и за 80 - 100тыс. в мес.
тогда идите в бизнес с покупайте
  барабашов написав:ЛИНДЕН ЛЮКСУРИ РЕЗИДЕНС
зачем вам ракетная?
я еще не знаю, задал вопрос, что можно завтра купить до 30 тыс.? увидел ракетную....
дороже пока нет финансов, верней они есть но сейчас не только в Киеве покупаю... Надо за лето купить несколько недвиг в разных городах.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 24 лип, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6861
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати
Да ладно. В 2014 мы построили 70 квартирный дом. Процентов 70 - Донецкая обл. Размели.
Династию разметали, французский квартал. Комфорт таун это вообще Донецкая резервация. Продажи были самые высокие за всё время
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 773
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:21

  Игорь Алексеевич написав:я еще не знаю, задал вопрос, что можно завтра купить до 30 тыс.?
убитый хрущ на дарнице. и вложить как минимум 15куе чтобы не сильно тошнило. в новых домах что то без документов, иногда даже с э.э. и водой. или нахалстрой в жулянах в стиле флая.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  beee написав:Откуда гроші. Мой арендатор получает 5 куе в месяц. 3 куе донатит, остальное на жизнь. А откуда в севене каждый месяц кафе открывается? Ну если нет денег, то золотых точек даже больше стало. Что закрылось? Брокард? Это всё излишняя роскошь.
Автосалоны закрывают? Ауди возят пачками

Кстати, я уже давно убрал объявление яр града. Делаю ремонт для жизни. Звонят до сих пор. В пятницу даже смотрели на 340 куе. Почему?

Получає чи заробляє? Серед моїх знайомих такі гроші люди отримують в айті чи в сільхозгосподарстві. Що зараз з українським айті сектором можете погуглити, про сільське господарство теж можете погуглити. А краще подумайте що зробить ваш орендар коли війна закінчиться?- купитьквартиру в севені чи поїде за кордон? Чи просто буде орендувати? )
В мене декілька замовникіа (50 років+- в іт сфері), один 35 років - виїзний. Добудував будинок. Не хоче нікуди їхати.
Орендатор - легко может выехать.
Я вам открою страшную тайну, если кому либо нужно сильно выехать, это можно сделать. Легко. Но в одну сторону.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 773
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:25

  beee написав:Но в одну сторону.
какое то упущение. должны быть и в другую сторону проводники.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:странный у вас кейс. работы полно, платят золотыми слитками, а квартиру ищете на дне рынка.
у вас может быть др. подход. один раз вложиться по богатому и на всю жизнь. у меня недвига нужна в разных городах и даже в нужна в Болгарии, Румынии и Черногории. Поэтому на каждый регион и страну распределил сумму и покупаю сейчас.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6861
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:27

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:хати з цегли від 7куе.
в загальцах за 7 самое убитое. Или рядом дачный посёлок, где нет э.э. воды и магазинов. там реально 7.

шас наклікаю, пачекай

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-dom-kirpichnyy-v-pgt-kozhanka-80-km-ot-kieva-IDQtBsI.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32000
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1523 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:28

  Игорь Алексеевич написав:сейчас не только в Киеве покупаю... Надо за лето купить несколько недвиг в разных городах.
это чё за стратегия, если не секрет, в каждом городе завести жену и приезжать к ней с командировки?
flyman Растояние до Киева – 80 км. астанавись. это груда кирпичей. там вокруг нет ни-че-го. судя по фото состояние нежилое. такое можно и поближе на дачах найти. давай до 20км от Киева и шоб жилое.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 12:33, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:29

  cherchiltank написав:І яка цікаво робота та обʼєм ринку в Чернівцях? На базарі торгувати?)

Занятость это проблема всех маленьких городов. Но, даже не смотря на это, от Тернополя до Луцка найти новострой дешевле 30кгрн метр невозможно. И это в городах с населением 150 тысяч (в среднем)
hume
 
Повідомлень: 9101
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 110781107911080110811108211083>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel, yama, Игорь Алексеевич і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2387, 2388, 2389
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23880 16181737
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 02:00
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309005
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5775
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.