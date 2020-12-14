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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1107911080110811108211083>
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:31

  hume написав:Кстати, знакомая переехала на работу в Софию. Видел фотки квартиры за 500 уе/мес. Новый дом, ван бедрум, ремонт уровня новострой бизнес класс. Единственное не знаю о районе.

В Стамбуле тоже такие цены
Маленький нюанс - квартира смарт метров 27-28, но дамы как правило мелкие и им хватает
А второй нюанс таких цен - курс лиры. До карантинов он был 5.5, 5 лет назад 4 с копейками, а в 21 году - 8.7макс
Сейчас 28. Наш 99й/14й год отдыхают
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:Но в одну сторону.
какое то упущение. должны быть и в другую сторону проводники.
К слову
Ищу в Киеве мастеров, кто сделает ремонт в Варшаве. Обзвонил всех выездных универсалов. Грю берите квартиру, делайте. Инструменты куплю, 8 куе за работу. За 2..3 месяца это разве мало?
Думаете кто-то согласился?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:32

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:сейчас не только в Киеве покупаю... Надо за лето купить несколько недвиг в разных городах.
это чё за стратегия, если не секрет, в каждом городе завести жену и приезжать к ней с командировки?

работа и надо иногда приезжать к работникам. а т.к. позволяют финансы, то надо их распределять не в одну точку. если вдруг понадобятся в жизни финансы, то всегда что то можно быстро продать или сдать в аренду.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:34

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:сейчас не только в Киеве покупаю... Надо за лето купить несколько недвиг в разных городах.
это чё за стратегия, если не секрет, в каждом городе завести жену и приезжать к ней с командировки?
flyman Растояние до Киева – 80 км. астанавись. это груда кирпичей. там вокруг нет ни-че-го. судя по фото состояние нежилое. такое можно и поближе на дачах найти. давай до 20км от Киева и шоб жилое.

за 20км буде мінімум х5, а то і більше
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:36

  Игорь Алексеевич написав:надо их распределять не в одну точку.
а Киев тогда зачем? распределите их по райцентрам 10-12куе цена квартиры а за 20куе 2х эт.дом с гаражом и теплицами. Я такой в Скадовске смотрел 200м2 под летнее проживание. 1км от моря. Хорошо что не взял.

Киев относительно дорогой, против шепетовок. Одессу посмотрите кстати она за войну хорошо просела.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:39

  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:Ну работи полон за 15 тисяч грн - правда нафіг потрібна така робота?)
за 15 тыс грн. это на завод. Работа есть в бизнесе и за 80 - 100тыс. в мес. а в мирное время доходило и до 300 тыс. в мес.

Та хулі - і до півмільйона доходило - мені цікаво що за робота у бізнесі була на 12 тис доларів зарплатні? Наркотиками торгувати?)
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:39

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:надо их распределять не в одну точку.
а Киев тогда зачем? распределите их по райцентрам 10-12куе цена квартиры за 20куе 2х эт.дом с гаражом и теплицами.


Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року. Я еще раз подчёркиваю, Киев для мобильности. Мне жить есть где с гаражом и без теплиц)
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 24 лип, 2023 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:40

  cherchiltank написав:Так -30-40 км від Києва , точніше від кп

Смотря с какой стороны. Дважды ездил в Пирново по старой дороге на Чернигов. Вроде 40 км от Киева, но через дамбу, Вышгород Богатырскую, а потом ещё и по Оболони с Гаванскии мостом. Такое себе, то же самое одесское направление и направление на Бучу, где затык начинается на подъезде. Но если гонять раз в неделю возможно и норм
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:41

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:странный у вас кейс. работы полно, платят золотыми слитками, а квартиру ищете на дне рынка.
у вас может быть др. подход. один раз вложиться по богатому и на всю жизнь. у меня недвига нужна в разных городах и даже в нужна в Болгарии, Румынии и Черногории. Поэтому на каждый регион и страну распределил сумму и покупаю сейчас.

Как планируется покупка в последних трёх случаях и главное - регулярное администрирование объектов? И если купите после застройщика - как будет осуществляться ремонт?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:Киев относительно дорогой, против шепетовок. Одессу посмотрите кстати она за войну хорошо просела.

Уже вроде и там подобрали..
Игорь Алексеевич
 
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