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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 12:42
Игорь Алексеевич написав:
Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року.
нафиг вам Ryanair? купили Cessna 560XL и летаете куда хотите если всё в жизни есть
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:43
hume написав: cherchiltank написав:
І яка цікаво робота та обʼєм ринку в Чернівцях? На базарі торгувати?)
Занятость это проблема всех маленьких городов. Но, даже не смотря на это, от Тернополя до Луцка найти новострой дешевле 30кгрн метр невозможно. И это в городах с населением 150 тысяч (в среднем)
Тому що дешевше 20 тисяч за метр - нічого і не побудуєш - тому стройки і встали, як скажене долар то встане і вже майже добудоване
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:43
барабашов написав:
И если купите после застройщика - как будет осуществляться ремонт?
уже был опыт ремонта дистанционно. На обьект приезжал всего 3 раза.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:44
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року.
нафиг вам Ryanair? купили Cessna 560XL и летаете куда хотите если всё в жизни есть
было бы всё - не сидел бы здесь с вопросами на форуме
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:44
Игорь Алексеевич написав:
Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року.
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
надо их распределять не в одну точку.
а Киев тогда зачем? распределите их по райцентрам 10-12куе цена квартиры за 20куе 2х эт.дом с гаражом и теплицами.
Я еще раз подчёркиваю, Киев для мобильности. Мне жить есть где с гаражом и без теплиц)
А ось візейр менш оптимістичний - до 2030 року, а якщо серйозно не буде нічого і до кінця 2024
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:45
Игорь Алексеевич написав: барабашов написав:
И если купите после застройщика - как будет осуществляться ремонт?
уже был опыт ремонта дистанционно. На обьект приезжал всего 3 раза.
Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:46
cherchiltank написав:
А ось візейр менш оптимістичний - до 2030 року, а якщо серйозно не буде нічого і до кінця 2024
тогда авто, уже привык.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:47
cherchiltank написав:
Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)
сдаю ком. так недвигу уже лет 5, что вам рассказать?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:48
Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)
сдаю ком. так недвигу уже лет 5, что вам рассказать?
тем более не нужно никого слушать. за 30куе в Киеве неликвид. Потом ни сдать ни продать. Или убитый хрущ.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:51
vitaliiangel написав:
тем более не нужно никого слушать.
послушал, советов по недвиге в Киеве 1%, значит решение принимаю самостоятельно.
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