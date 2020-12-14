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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:42

  Игорь Алексеевич написав:Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року.
нафиг вам Ryanair? купили Cessna 560XL и летаете куда хотите если всё в жизни есть
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:43

  hume написав:
  cherchiltank написав:І яка цікаво робота та обʼєм ринку в Чернівцях? На базарі торгувати?)

Занятость это проблема всех маленьких городов. Но, даже не смотря на это, от Тернополя до Луцка найти новострой дешевле 30кгрн метр невозможно. И это в городах с населением 150 тысяч (в среднем)

Тому що дешевше 20 тисяч за метр - нічого і не побудуєш - тому стройки і встали, як скажене долар то встане і вже майже добудоване
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:И если купите после застройщика - как будет осуществляться ремонт?

уже был опыт ремонта дистанционно. На обьект приезжал всего 3 раза.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:44

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року.
нафиг вам Ryanair? купили Cessna 560XL и летаете куда хотите если всё в жизни есть

было бы всё - не сидел бы здесь с вопросами на форуме
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:44

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:надо их распределять не в одну точку.
а Киев тогда зачем? распределите их по райцентрам 10-12куе цена квартиры за 20куе 2х эт.дом с гаражом и теплицами.


Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року. Я еще раз подчёркиваю, Киев для мобильности. Мне жить есть где с гаражом и без теплиц)

А ось візейр менш оптимістичний - до 2030 року, а якщо серйозно не буде нічого і до кінця 2024
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:45

  Игорь Алексеевич написав:
  барабашов написав:И если купите после застройщика - как будет осуществляться ремонт?

уже был опыт ремонта дистанционно. На обьект приезжал всего 3 раза.

Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:А ось візейр менш оптимістичний - до 2030 року, а якщо серйозно не буде нічого і до кінця 2024
тогда авто, уже привык.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cherchiltank написав:Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)

сдаю ком. так недвигу уже лет 5, что вам рассказать?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:48

  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)

сдаю ком. так недвигу уже лет 5, что вам рассказать?

тем более не нужно никого слушать. за 30куе в Киеве неликвид. Потом ни сдать ни продать. Или убитый хрущ.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:тем более не нужно никого слушать.

послушал, советов по недвиге в Киеве 1%, значит решение принимаю самостоятельно.
Игорь Алексеевич
 
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