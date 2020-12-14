|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 12:52
beee написав:
[ Да ладно. В 2014 мы построили 70 квартирный дом. Процентов 70 - Донецкая обл. Размели.
Династию разметали, французский квартал. Комфорт таун это вообще Донецкая резервация. Продажи были самые высокие за всё время
У меня соседи, переселенцы из Донецка, в 2015-2016 купили 7 нежелых помещений и 3 квартиры. Это только то,что я знаю. Про аренду я вообще молчу, на протяжении 3 лет ровно 50% моих арендаторов были из Донецка. Один из них переезжал уже в купленную квартиру. И это очень серьезно поддержало рынок недвижимости в целом, учитывая крутое пике национальной валюты.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9104
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 932 раз.
- Подякували: 1840 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 12:55
cherchiltank написав:
Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)
для сдачи коммерции нужен человек который придёт с ключами и откроет помещение. В теории можно купить электромагнитный замок с управлением по wifi или моб.телефону, тогда и человек не нужен. я из 3х своих арендаторов в лицо не видел никого.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 24 лип, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18469
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 12:56
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)
сдаю ком. так недвигу уже лет 5, что вам рассказать?
тем более не нужно никого слушать. за 30куе в Киеве неликвид. Потом ни сдать ни продать. Или убитый хрущ.
в 21 году приезжал снимать жилье в Киеве, то попался вариант на Ракетной. Когда приехал, то было 3 пары на аренду. Снимал тогда за 11 тыс грн. + ком. Потом война и уехал. Сейчас позвонил хозяевам, говорят пока сдают, звонить ближе к декабрю...
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 12:59
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)
для сдачи коммерции нужен человек который придёт с ключами и откроет помещение. В теории можно купить электромагнитный замок с управлением по wifi или моб.телефону, тогда и человек не нужен. я из 3х своих арендаторов в лицо не видел никого.
Конечно приезжал и показывал. А потом сдал ключи, договор и уже 2 года не приезжал. Оплата на карту и люди работают успешно.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:11
flyman написав: vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
сейчас не только в Киеве покупаю... Надо за лето купить несколько недвиг в разных городах.
это чё за стратегия, если не секрет, в каждом городе завести жену и приезжать к ней с командировки?flyman
Растояние до Киева – 80 км. астанавись. это груда кирпичей. там вокруг нет ни-че-го. судя по фото состояние нежилое. такое можно и поближе на дачах найти. давай до 20км от Киева и шоб жилое.
за 20км буде мінімум х5, а то і більше
в Боярке что то строят по 500уе типа таунхауса, но можно и целый дом купить. в с.мила была такая цена до карантина.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 24 лип, 2023 13:12, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18469
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:11
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
странный у вас кейс. работы полно, платят золотыми слитками, а квартиру ищете на дне рынка.
у вас может быть др. подход. один раз вложиться по богатому и на всю жизнь. у меня недвига нужна в разных городах и даже в нужна в Болгарии, Румынии и Черногории. Поэтому на каждый регион и страну распределил сумму и покупаю сейчас.
У вас тут є однодумці
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33458
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1393 раз.
- Подякували: 7790 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:15
Игорь Алексеевич написав:
Конечно приезжал и показывал. А потом сдал ключи, договор и уже 2 года не приезжал. Оплата на карту и люди работают успешно.
я в 500км от ирпеня, если каждому приезжать и показывать, покрышки сотру.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18469
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:17
Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)
сдаю ком. так недвигу уже лет 5, что вам рассказать?
Я мав на увазі жилу нерухомість - комерція то інша справа
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 505
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:18
cherchiltank написав: Игорь Алексеевич написав: барабашов написав:
И если купите после застройщика - как будет осуществляться ремонт?
уже был опыт ремонта дистанционно. На обьект приезжал всего 3 раза.
Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)
Обсуждали недвигу за границей, желательно в курортном месте, чтоб можно было приехать отдохнуть. Моя позиция была в том, что отдыхать в одном месте как минимум не интересно(если это не Барселона), много вопросов по аренде и администрированию. Возможно приде́тся нанимать кого-то на месте. Цифра обслуживания, как для запасной квартиры, может огорчать.
В общем у моего арендатора знакомый купил апартаменты на Тенерифе с обслуживающей компанией, которая занимается сдачей в аренду и прочими хлопотами. Если хозяин планирует приехать необходимо, в обязательном порядке, сообщить за 3 месяца. И самое главное, при таком подходе обслуживание майна выходит приблизительно около 0.
заеб*сь покупка, им вершки вам корешки.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9104
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 932 раз.
- Подякували: 1840 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:22
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 24 лип, 2023 13:59, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18469
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3118 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23880
|16181796
|
|
|1211
|5309006
|
|
|3
|5775
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|