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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11081110821108311084>
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:52

  beee написав:[ Да ладно. В 2014 мы построили 70 квартирный дом. Процентов 70 - Донецкая обл. Размели.
Династию разметали, французский квартал. Комфорт таун это вообще Донецкая резервация. Продажи были самые высокие за всё время

У меня соседи, переселенцы из Донецка, в 2015-2016 купили 7 нежелых помещений и 3 квартиры. Это только то,что я знаю. Про аренду я вообще молчу, на протяжении 3 лет ровно 50% моих арендаторов были из Донецка. Один из них переезжал уже в купленную квартиру. И это очень серьезно поддержало рынок недвижимости в целом, учитывая крутое пике национальной валюты.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:55

  cherchiltank написав:Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)
для сдачи коммерции нужен человек который придёт с ключами и откроет помещение. В теории можно купить электромагнитный замок с управлением по wifi или моб.телефону, тогда и человек не нужен. я из 3х своих арендаторов в лицо не видел никого.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:56

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)

сдаю ком. так недвигу уже лет 5, что вам рассказать?

тем более не нужно никого слушать. за 30куе в Киеве неликвид. Потом ни сдать ни продать. Или убитый хрущ.

в 21 году приезжал снимать жилье в Киеве, то попался вариант на Ракетной. Когда приехал, то было 3 пары на аренду. Снимал тогда за 11 тыс грн. + ком. Потом война и уехал. Сейчас позвонил хозяевам, говорят пока сдают, звонить ближе к декабрю...
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:59

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)
для сдачи коммерции нужен человек который придёт с ключами и откроет помещение. В теории можно купить электромагнитный замок с управлением по wifi или моб.телефону, тогда и человек не нужен. я из 3х своих арендаторов в лицо не видел никого.
Конечно приезжал и показывал. А потом сдал ключи, договор и уже 2 года не приезжал. Оплата на карту и люди работают успешно.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:11

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:сейчас не только в Киеве покупаю... Надо за лето купить несколько недвиг в разных городах.
это чё за стратегия, если не секрет, в каждом городе завести жену и приезжать к ней с командировки?
flyman Растояние до Киева – 80 км. астанавись. это груда кирпичей. там вокруг нет ни-че-го. судя по фото состояние нежилое. такое можно и поближе на дачах найти. давай до 20км от Киева и шоб жилое.

за 20км буде мінімум х5, а то і більше

в Боярке что то строят по 500уе типа таунхауса, но можно и целый дом купить. в с.мила была такая цена до карантина.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:странный у вас кейс. работы полно, платят золотыми слитками, а квартиру ищете на дне рынка.
у вас может быть др. подход. один раз вложиться по богатому и на всю жизнь. у меня недвига нужна в разных городах и даже в нужна в Болгарии, Румынии и Черногории. Поэтому на каждый регион и страну распределил сумму и покупаю сейчас.
У вас тут є однодумці
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:15

  Игорь Алексеевич написав:Конечно приезжал и показывал. А потом сдал ключи, договор и уже 2 года не приезжал. Оплата на карту и люди работают успешно.
я в 500км от ирпеня, если каждому приезжать и показывать, покрышки сотру.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:17

  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)

сдаю ком. так недвигу уже лет 5, что вам рассказать?

Я мав на увазі жилу нерухомість - комерція то інша справа
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:18

  cherchiltank написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  барабашов написав:И если купите после застройщика - как будет осуществляться ремонт?

уже был опыт ремонта дистанционно. На обьект приезжал всего 3 раза.

Ну потім розкажете про здачу в оренду дистанційно, - буде багато цікавого)

Обсуждали недвигу за границей, желательно в курортном месте, чтоб можно было приехать отдохнуть. Моя позиция была в том, что отдыхать в одном месте как минимум не интересно(если это не Барселона), много вопросов по аренде и администрированию. Возможно приде́тся нанимать кого-то на месте. Цифра обслуживания, как для запасной квартиры, может огорчать.

В общем у моего арендатора знакомый купил апартаменты на Тенерифе с обслуживающей компанией, которая занимается сдачей в аренду и прочими хлопотами. Если хозяин планирует приехать необходимо, в обязательном порядке, сообщить за 3 месяца. И самое главное, при таком подходе обслуживание майна выходит приблизительно около 0. :mrgreen: заеб*сь покупка, им вершки вам корешки.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:22

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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