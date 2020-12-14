Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:И если купите после застройщика - как будет осуществляться ремонт?
уже был опыт ремонта дистанционно. На обьект приезжал всего 3 раза.
У нас есть один известный узким местом в широких кругах аудитор из биг4, который со справкой по инвалидности 1й группы в узком месте только один раз смог пересечь границу в западном направлении и то благодаря партнёру(не по теннису или гребле) Так что черногорскоцыганские многопрофильные шаромыжники наремонтируют вам нежелтеющим клеем суперпуперремонт в период между вашим переводом им денег на счёт и отложенным на пару лет визитом для проверки качества прибивки скрытых плитусОв прямо к стяжке
Знакомые недавно добрались до Канады. После переезда из Европы были шокированы ценами. Отдельно рассказали про приключения с поиском аренды. Цены на аренду космос, но нужно доказать, что именно ты тот помазанник которого примут хозяева. Список документов включал общее фото семьи.
hume написав:Знакомые недавно добрались до Канады. После переезда из Европы были шокированы ценами. Отдельно рассказали про приключения с поиском аренды. Цены на аренду космос, но нужно доказать, что именно ты тот помазанник которого примут хозяева. Список документов включал общее фото семьи.
Значитайомі мабуть дуже розумні - за півтора року не поцікавитись цінами в країні в яку переїжджають - мабуть інтернету в них не було) погодою вони хоч поцікавились? Бо там теж є ньюанси)
Я вот подумал - а ведь Киев после войны может остаться столицей чисто номинально, как Анкара в Турции. А вся жизнь релоцируется во Львов, если Садовый подсуетится и устранит узкие места Львова - отдадут аэропорт под крупного перевозчика, настроят жилья для беженцев, сделают хорошие трассы и переходы на Европу.
Украине нужны женщины-беженки, чтобы восстановить экономику - Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe)По мнению экспертов, если хотя бы часть из 2,8 млн женщин трудоспособного возраста не удастся вернуть, это обойдется Украине в 10% от ее довоенного ВВП. А это $20 млрд в год в худшем случае, которые перевесят предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине на сумму $13,9 млрд.
Это же подтверждает замминистра экономики Татьяна Бережная: "Самая важная задача сейчас для Украины - сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились в Украине".
striped написав:А вся жизнь релоцируется во Львов, если Садовый подсуетится и устранит узкие места Львова - отдадут аэропорт под крупного перевозчика, настроят жилья для беженцев, сделают хорошие трассы и переходы на Европу.
Єто врядли. Во Львове ни метро, ни воды. С НАТО и ЕС так же как в Киеве. С ТЦК еще хуже. Для беженцев с востока Киев привычней. Киеву конкуренты только НАТО\ЕС
Кочевник написав:Украине нужны женщины-беженки, чтобы восстановить экономику - Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe)По мнению экспертов, если хотя бы часть из 2,8 млн женщин трудоспособного возраста не удастся вернуть, это обойдется Украине в 10% от ее довоенного ВВП. А это $20 млрд в год в худшем случае, которые перевесят предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине на сумму $13,9 млрд.
Это же подтверждает замминистра экономики Татьяна Бережная: "Самая важная задача сейчас для Украины - сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились в Украине".
Нужны тру-беженки со стран Востока,с украинских толку не будет