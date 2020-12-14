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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11081110821108311084
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:24

  Игорь Алексеевич написав:
  барабашов написав:И если купите после застройщика - как будет осуществляться ремонт?

уже был опыт ремонта дистанционно. На обьект приезжал всего 3 раза.

У нас есть один известный узким местом в широких кругах аудитор из биг4, который со справкой по инвалидности 1й группы в узком месте только один раз смог пересечь границу в западном направлении и то благодаря партнёру(не по теннису или гребле)
Так что черногорскоцыганские многопрофильные шаромыжники наремонтируют вам нежелтеющим клеем суперпуперремонт в период между вашим переводом им денег на счёт и отложенным на пару лет визитом для проверки качества прибивки скрытых плитусОв прямо к стяжке
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас начнутся ох**тельные истории про Валенсию и цену 500евроо/метр.

Как то в Барсе интересовался квадратами на окраине, ох**л и поехал в Салоу. Решил там узнать, ох**ел во второй раз и оставил эту затею. При этом в Салоу с ноября по май жизнь замирает.
Востаннє редагувалось hume в Пон 24 лип, 2023 13:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:27

барабашов ремонт под финишную отделку можно заказать у застройщика. нормальные застройщики такими квартиры и сдают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знакомые недавно добрались до Канады. После переезда из Европы были шокированы ценами. Отдельно рассказали про приключения с поиском аренды. Цены на аренду космос, но нужно доказать, что именно ты тот помазанник которого примут хозяева. Список документов включал общее фото семьи.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:05

  hume написав:Знакомые недавно добрались до Канады. После переезда из Европы были шокированы ценами. Отдельно рассказали про приключения с поиском аренды. Цены на аренду космос, но нужно доказать, что именно ты тот помазанник которого примут хозяева. Список документов включал общее фото семьи.

Значитайомі мабуть дуже розумні - за півтора року не поцікавитись цінами в країні в яку переїжджають - мабуть інтернету в них не було) погодою вони хоч поцікавились? Бо там теж є ньюанси)
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я вот подумал - а ведь Киев после войны может остаться столицей чисто номинально, как Анкара в Турции. А вся жизнь релоцируется во Львов, если Садовый подсуетится и устранит узкие места Львова - отдадут аэропорт под крупного перевозчика, настроят жилья для беженцев, сделают хорошие трассы и переходы на Европу.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Украине нужны женщины-беженки, чтобы восстановить экономику - Bloomberg

(https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe)По мнению экспертов, если хотя бы часть из 2,8 млн женщин трудоспособного возраста не удастся вернуть, это обойдется Украине в 10% от ее довоенного ВВП. А это $20 млрд в год в худшем случае, которые перевесят предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине на сумму $13,9 млрд.

Это же подтверждает замминистра экономики Татьяна Бережная: "Самая важная задача сейчас для Украины - сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились в Украине".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  striped написав:А вся жизнь релоцируется во Львов, если Садовый подсуетится и устранит узкие места Львова - отдадут аэропорт под крупного перевозчика, настроят жилья для беженцев, сделают хорошие трассы и переходы на Европу.


Єто врядли. Во Львове ни метро, ни воды. С НАТО и ЕС так же как в Киеве. С ТЦК еще хуже. Для беженцев с востока Киев привычней. Киеву конкуренты только НАТО\ЕС
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:38

  Кочевник написав:Украине нужны женщины-беженки, чтобы восстановить экономику - Bloomberg

(https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe)По мнению экспертов, если хотя бы часть из 2,8 млн женщин трудоспособного возраста не удастся вернуть, это обойдется Украине в 10% от ее довоенного ВВП. А это $20 млрд в год в худшем случае, которые перевесят предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине на сумму $13,9 млрд.

Это же подтверждает замминистра экономики Татьяна Бережная: "Самая важная задача сейчас для Украины - сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились в Украине".


Нужны тру-беженки со стран Востока,с украинских толку не будет
fox767676
 
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