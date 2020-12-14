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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11081110821108311084
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:24

  Игорь Алексеевич написав:
  барабашов написав:И если купите после застройщика - как будет осуществляться ремонт?

уже был опыт ремонта дистанционно. На обьект приезжал всего 3 раза.


Так что черногорскоцыганские многопрофильные шаромыжники наремонтируют вам нежелтеющим клеем суперпуперремонт в период между вашим переводом им денег на счёт и отложенным на пару лет визитом для проверки качества прибивки скрытых плитусОв прямо к стяжке
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:43

  Faceless написав:
  BIGor написав:Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?

Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом

Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
BIGor
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  #<1 ... 11081110821108311084
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