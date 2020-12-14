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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:24
Игорь Алексеевич написав: барабашов написав:
И если купите после застройщика - как будет осуществляться ремонт?
уже был опыт ремонта дистанционно. На обьект приезжал всего 3 раза.
Так что черногорскоцыганские многопрофильные шаромыжники наремонтируют вам нежелтеющим клеем суперпуперремонт в период между вашим переводом им денег на счёт и отложенным на пару лет визитом для проверки качества прибивки скрытых плитусОв прямо к стяжке
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Додано: Пон 24 лип, 2023 21:43
Faceless написав: BIGor написав:
Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?
Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
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