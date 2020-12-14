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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11081110821108311084
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:43

  Faceless написав:
  BIGor написав:Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?

Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом

Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:16

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?

Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом

Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.

100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:34

Zebra
Смотря какая однушка и где
Галактика наверно в пролёте, что нибудь пожирнее - да
И не 35 метров конечно.
И в ипотеку
барабашов
 
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