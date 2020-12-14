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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 21:43
Faceless написав: BIGor написав:
Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?
Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
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BIGor
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Додано: Вів 25 лип, 2023 01:16
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?
Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
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Zebra
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Додано: Вів 25 лип, 2023 01:34
Zebra
Смотря какая однушка и где
Галактика наверно в пролёте, что нибудь пожирнее - да
И не 35 метров конечно.
И в ипотеку
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барабашов
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Додано: Вів 25 лип, 2023 07:38
Zebra написав: BIGor написав: Faceless написав:
Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
А чого вважаєте такі ціни норм? Прошу тільки фото черги в реберню в пятницю не кидати - це взагалі не показник.
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BIGor
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